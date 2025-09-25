ASTERIA Warp専用「Box AIアダプター」と「Boxアダプター」新バージョン提供開始

株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー

株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー（本社：大阪市中央区、代表取締役：前田丈彰、以下、ISIソフトウェアー）と、アステリア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平野洋一郎、証券コード：3853、以下アステリア）は、アステリアが提供する企業向けデータ連携製品の国内市場において19年連続市場シェアNo.1製品(※1)であるASTERIA Warpシリーズと、世界で115,000社以上が利用するインテリジェントコンテンツ管理プラットフォーム「Box」のAI機能「Box AI」との連携を実現する新たな専用アダプター「Box AIアダプター」と、Boxとの連携機能を担う「Boxアダプター」の新バージョンを2025年10月1日より提供開始することを発表します。

※1：テクノ・システム・リサーチ「2025年ソフトウェアマーケティング総覧 EAI/ESB 市場編」調べ

「Box AIアダプター」開発の背景

企業の情報資産が増加する中、必要な情報へ迅速かつ正確にアクセスし、利活用することの重要性は年々高まっています。一方で、従来の情報管理方法では、文書の要約や翻訳といった業務に多くの時間と手間を要してしまうことが多く、業務全体の効率を低下させてしまうという課題がありました。

そこで、ISIソフトウェアーは、Boxに保存されている社内の情報を安全に活用できるBoxのAI機能「Box AI」との連携アダプターを開発。

これにより、Box AIを既存の業務フローに柔軟に組み込み、業務の効率化や意思決定の迅速化を実現。さらに、「Box」内に保存されたコンテンツに対して、高度な情報抽出・要約・質疑応答をAIが実行し、蓄積された情報資産をより効率的に活用することが可能となります。

「Box AIアダプター」の活用例

「BoxAIアダプター」の機能

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55561/table/13_1_9b74fc5d5e5c691bad29e2ba3678d666.jpg?v=202509260355 ]

「Boxアダプター」新バージョンリリースの背景

DXの浸透に伴い、企業は次の段階として、業務のさらなる改善や社内外の連携強化へと移行しています。クラウド上で社内の情報を安全かつ柔軟に管理・共有できるコンテンツ管理プラットフォームは、高いセキュリティで業務効率化も実現できることから、その重要性が高まっています。

このような状況を受け、ISIソフトウェアーの提供する「Boxアダプター」も多くの企業様にご活用いただく中で、さらなる利便性や柔軟性が求められてきました。そこでこれらのニーズに対応する「Boxアダプター」新バージョンを開発しました。

新バージョンの概要

新バージョンでは、要望の多かった「リストの取得」、「対象フォルダのリネーム処理」など、新たな機能を追加。ユーザビリティのさらなる向上を実現します。

新バージョンで追加される機能

◆基本機能[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55561/table/13_2_fc195b42bc4b471d40a855377a711a13.jpg?v=202509260355 ]◆アカウントコントロールオプション[表3: https://prtimes.jp/data/corp/55561/table/13_3_faec31c8ae75a0be76d8321bafb320ee.jpg?v=202509260355 ]

エンドースメント

本発表にあたり、株式会社 Box Japan様よりエンドースメントを頂戴しております。

企業の情報活用がますます高度化・多様化し、AI活用が欠かせない時代となっている中、コンテンツを一元管理できるプラットフォームが求められています。この度の「Box AIアダプター」ならびに「Boxアダプター」の新機能のリリースを歓迎するとともに、情報活用を一層支援できるものとして期待しています。

今後も企業・組織のデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進に貢献すべく、株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー様ならびにアステリア株式会社様との協業を進めてまいりたいと思います。

株式会社Box Japan 社長執行役員

佐藤 範之

提供開始日

2025年10月1日（水）

販売価格

◆Box AIアダプター[表4: https://prtimes.jp/data/corp/55561/table/13_4_d3dded14c8d459b2938b848d9ebf5fbd.jpg?v=202509260355 ]◆Boxアダプター

機能追加・改修に伴い、ライセンス価格が変更となります。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/55561/table/13_5_c56c089f1411063e4d3eaa5c6e5653ad.jpg?v=202509260355 ]

各社からのコメント

人手不足や人材の流動化が加速する現代において、企業が競争力を維持するためにはデータ、AIの利活用が不可欠となります。

これらの課題解決に向け、「Boxアダプター」新バージョン、そして新たに「Box AIアダプター」をリリースする運びとなりました。

今後もASTERIA Warp、Boxの活用により、お客様の課題解決に貢献できるよう進めて参ります。

株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー 常務執行役員

前川 義行

企業を取り巻く環境が大きく変化し、人手不足や働き方の多様化が進む中で、データやAIの活用は競争力維持のための重要な基盤となっています。

今回新たに提供を開始する『Box AIアダプター』および『Boxアダプター』新バージョンは、企業が持つ膨大な情報資産を安全かつ有効に活用し、迅速な意思決定や新たな価値創出を支援するものです。

アステリアは今後も「つなぐ」技術を進化させ、パートナーの皆さまと共にお客様のDX推進と持続可能な成長に貢献してまいります。

アステリア株式会社 常務執行役員

熊谷 晋

株式会社アイ・エス・アイソフトウェアーについて

株式会社アイ・エス・アイソフトウェアーは、”繋ぐ、繋がる”をテーマに、企業における一連の業務フローに対応したソリューションをトータルで提供するIT企業です。各企業に最適なIT基盤を構築することで、お客様のワークスタイルの改善・働き方改革の実現をサポートします。

Webサイト： https://www.isi-grp.co.jp/

アステリア株式会社について

アステリアは社会や企業を「つなぐ」エキスパートとして「ソフトウェアで世界をつなぐ」をコンセプトに、ヒト、モノ、オモイを「つなぐ」製品やサービスを提供するソフトウェア開発企業です。基幹製品のASTERIA Warpは、様々なシステムやクラウドのデータをノーコードで連携できる製品として、1万社を超える企業に導入されています。また、デジタルコンテンツプラットフォームHandbook Xは、資料や動画、Webサイトなどあらゆる情報をアプリにまとめて管理できるクラウドサービス。モバイルアプリ作成ツールPlatioは誰でも簡単に自社の業務に合ったモバイルアプリをノーコードで作成・活用できるクラウドサービス。AI/IoTプラットフォームGravioはノーコードで様々な場所にある多様なデータを集約、活用し情報の一元管理を可能とするノードコンピューティング基盤。これらの製品提供を通じて、DXや業務の効率化を推進しています。また、（一社）ブロックチェーン推進協会、（一社）ノーコード推進協会などの設立に参画するなど、様々なイノベーションを推進し新しいテクノロジーや価値観を普及啓発する活動にも取り組んでいます。

Webサイト： https://jp.asteria.com/

「ASTERIA Warpシリーズ」について

EAI/ESB製品の国内市場において19年連続シェアNo.1製品である「ASTERIA Warp」は、異なるコンピューターシステムのデータを、ノーコードで連携できるASTERIA Warpを主力製品とするミドルウェアです。メインフレームやクラウド上のサーバーから表計算ソフトまで、様々なシステム間の接続とデータの変換を行うロジックを複雑なプログラミングなしで行えることが評価されています。ASTERIA Warp Coreは、ASTERIA Warpの厳選された機能を初期費用0円、月額30,000円からのサブスクリプション形式で「手軽」にご利用いただけます。様々なシステムやサービスと迅速に連携することで業務自動化やデータ活用を実現します。

Webサイト： https://www.asteria.com/jp/warp/

アステリア、ASTERIAはアステリア株式会社の登録商標です。

その他記載されている会社名、製品名、サービス名、ロゴ等は各社の商標または登録商標です。