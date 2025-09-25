2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØAJU¥ï¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿inÂ¿¼£¸«½¤Æ»±¡¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤ò2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥Ú¥¤¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡ª
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍAJU¼«Î©¤Î²È¤¬¡¢2004Ç¯¤«¤é´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô¤Ë¤¢¤ëÂ¿¼£¸«½¤Æ»±¡¤Ç³«ºÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè20²óAJU¼«Î©¤Î²È¥ï¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿inÂ¿¼£¸«½¤Æ»±¡¡×¡£
½©¶õ¤Î²¼¡¢1Ç¯¤Ë1ÅÙ¤³¤ÎÆü¤À¤±¡¢½¤Æ»±¡¤Î¥Ö¥É¥¦Èª¤Î²¼¤Ç¥ï¥¤¥ó¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯Çä¤ò2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡¦½ËÆü¡Ë10»þ～14»þ30Ê¬¤Ç³«ºÅ¡£Â¿¼£¸«½¤Æ»±¡¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¥Ö¥É¥¦¤Ç¾úÂ¤¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤ò20¼ïÎà°Ê¾å¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖAJU¼«Î©¤Î²È¥ï¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿inÂ¿¼£¸«½¤Æ»±¡¡×¤ÎÁ°Çä·ô¡Ê4,000±ß/Ëç¡Ë¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥Ú¥¤¤ª¤è¤Ó³ÆÈÎÇä¶¨ÎÏÅ¹¤Ë¤Æ9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü·ô¡Ê4,500±ß/Ëç¡Ë¤âÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÆüÆþ¾ì»þ¤Ë¡Ö¥ï¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¥¤¥ó¡Ê720ml¡Ë¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¡×¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¡Ê500ml¡Ë¡×¤È¥Á¥±¥Ã¥È¤ò°ú´¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤ÎMY¥°¥é¥¹¤È¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥ï¥¤¥ó¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤â½¼¼Â¡¢¥°¥é¥¹¥ï¥¤¥ó¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤â²ñ¾ìÆâ¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ó¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢¤ªÅÚ»ºÍÑ¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(¢¨Á÷ÎÁÊÌÅÓ¤Ë¤Æ¡¢Í¹Á÷¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë
¡¡º£²ó¤Ï¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÉü³è¡ª¡ª¥½¥à¥ê¥¨ー¥ëÅç¹¬»Ò¤µ¤ó¤Î¥ï¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ï¤¸¤á¡¢²Ï¸¶ºêÃ¤Ìé¤µ¤ó¡¢¥±¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¹¡õ¾®ÎÓ½ç¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¡¡¤¼¤Ò½©¶õ¤ÎÂ¿¼£¸«½¤Æ»±¡¤Î¥Ö¥É¥¦Èª¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤¯¥ï¥¤¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤Þ¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±½àÈ÷¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡ÛÂè20²óAJU¼«Î©¤Î²È¥ï¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿inÂ¿¼£¸«½¤Æ»±¡
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡¦½ËÆü¡Ë10»þ～14»þ30Ê¬¡¡¢¨±«Å··è¹Ô
¡Ú²ñ¾ì¡Û ´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô¡ÖÂ¿¼£¸«½¤Æ»±¡¡×¡Ê¢©507-0021 ´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»ÔÎÐ¥±µÖ£³£¸¡Ë
¡Ú¼çºÅ¡Û ¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍAJU¼«Î©¤Î²È¡¡¥ï¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¾®ËÒ¥ï¥¤¥Ê¥êーÆâ¡Ë
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://komakiwinery.com/winefesta/20th-content/
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡Ûhttps://www.facebook.com/winefesta/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¥ï¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ 0568-79-3001(¾®ËÒ¥ï¥¤¥Ê¥êーÆâ)
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÂ¿¼£¸«½¤Æ»±¡¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û
£±.JRÂ¿¼£¸«±ØËÌ¸ý¤«¤éÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¿ï»þ±¿¹Ô¡¡
¡ÊÅöÆü¸áÁ°9»þ30Ê¬～±¿¹Ô³«»Ï¡¡½êÍ×»þ´Ö10Ê¬～15Ê¬¡Ë
£².Â¿¼£¸«±Ø¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー10Ê¬¡¢ÅÌÊâÌó30Ê¬¢¨¤ªµÒÍÍÍÑÃó¼Ö¾ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¼£¸«±ØËÌ¸ý¤«¤éÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê°û¼ò±¿Å¾¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
¡üÁ°Çä·ô¡§\4,000
£±.¥Á¥±¥Ã¥È¥Ú¥¤ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¡¡https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=58201
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ¤Ï¤ªµÒÍÍÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£².ÈÎÇä¶¨ÎÏ²Õ½ê¤Ë¤Æ¹ØÆþ¡Ê³Æ½êÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦Â¿¼£¸«¶µ²ñÇäÅ¹¡¦Â¿¼£¸«±Ø´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡¦Â¿¼£¸«»ÔPR¥»¥ó¥¿ー¡ÊÂ¿¼£¸«»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë¡¦¾®ËÒ¥ï¥¤¥Ê¥êー¡¡¥ï¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡üÅöÆü·ô¡§\4,500
¢¨Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ
¢¨¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¸å¤ÎÊ§Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¥ï¥¤¥ó¤È¥°¥é¥¹¤òÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡Û
¡ü¥·¥Ë¥¢¥½¥à¥ê¥¨ー¥ë¡¡Åç¹¬»Ò¤µ¤ó¡¡¥ï¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー
º£Ç¯¥ê¥êー¥¹¥ï¥¤¥ó¤ò¤ªµÒÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤Êý¤ò½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥ì¥¯¥Á¥ãーÄº¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Î»þ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡¢ËèÇ¯ÂçÊÑ¹¥É¾Äº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åç¹¬»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ÏAJU¼«Î©¤Î²È ¥ï¥¤¥ó»ö¶ÈÉôÀßÎ©Åö½é¤è¤ê¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È
²Ï¸¶ºêÃ¤Ìé
¥±¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¹¡õ¾®ÎÓ½ç
¢¨Æþ¾ì¼Ô¤ÎÊý¤Ê¤é¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç¤´»²²ÃÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¡°û¼ò±¿Å¾¤ª¤è¤Ó20ºÐÌ¤Ëþ¤Î°û¼ò¤Ï¸Ç¤¯¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡£¡Ê°ú´¹ÆÃÅµ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡ÚÂ¿¼£¸«½¤Æ»±¡¤Î¤´¾Ò²ð¡Û
¡¡Â¿¼£¸«½¤Æ»±¡¤Ï¡¢´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô¤Ë¤¢¤ë¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î½¤Æ»±¡¤Ç¤¹¡£
½¤Æ»±¡¤Ï1930Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¤Æ»±¡¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ö¥É¥¦Èª¤ÈÎò»ËÅª¤Ê·úÊª¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¤Æ»±¡¤ÏÂ¿¼£¸«»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤Ë¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¤Æ»±¡·úÊª¤Î¼þ°Ï¤Ë¹¤¬¤ë¥Ö¥É¥¦Èª¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥É¥¦¤Ï¡¢1933Ç¯¤«¤é¾úÂ¤¤µ¤ì¡¢¡ÖÂ¿¼£¸«½¤Æ»±¡¥ï¥¤¥ó¡×¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë°¦°û¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂ¿¼£¸«½¤Æ»±¡¤È¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍAJU¼«Î©¤Î²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡2003Ç¯¤è¤ê¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍAJU¼«Î©¤Î²È¤Ç¤Ï¡¢ ¿À¸À²ñÂ¿¼£¸«½¤Æ»±¡¤Î¥Ö¥É¥¦Èª¤Ë¤Æ¡¢ÃÎÅª¡¦Àº¿À¤Ë¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤È¶¦¤Ë¥Ö¥É¥¦ºÏÇÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥É¥¦ºÏÇÝ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤¬³è¤³è¤¤ÈË¤«¤ËÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î·ÐºÑÅª¼«Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¥ï¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤â¡¢¤³¤³¤ÇÆ¯¤¯¾ã³²¼Ô¤Î¼ýÆþ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç°é¤Æ¤¿¥Ö¥É¥¦¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¥ï¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£
¤³¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Ë2015Ç¯4·î¤Ë¼Â¸½¤·¡¢°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤ËÇ°´ê¤Î¼«¼Ò¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾®ËÒ¥ï¥¤¥Ê¥êー¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
¸½ºß36Ì¾¤Î¾ã³²¤Î¤¢¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢Â¿¼£¸«½¤Æ»±¡¤ª¤è¤Ó¾®ËÒ¥ï¥¤¥Ê¥êー¼þÊÕ¤Ë¤Æ¥Ö¥É¥¦ºÏÇÝ¤«¤é¥ï¥¤¥ó¾úÂ¤¡¢ÈÎÇä¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ÅöÆü¤Ï¾ã³²¤Î¤¢¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í°ì¿Í¤Ø¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥Ú¥¤ ¡×¤È¤Ï
¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¼Ô¤¬WEB¤«¤éÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¾Êý¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¡¢ÈÎÇä¼ê¿ôÎÁ¤ÏÇä¤ì¤¿Ê¬¤À¤±¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆâÍÆÊÔ½¸¤äÈÎÇä¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²»³Ú¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¸Ä¿Í¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¤ÊÆþ¾ì´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://lp.ticketpay.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥Õ¥©ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¤ª¶â¤È·ÐºÑ¤Î¤¢¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢·èºÑµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç
<²ñ¼Ò³µÍ×>
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥Õ¥©ー
½êºßÃÏ¡§¢©150-6139 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12 ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³ºê¡¡Í´°ìÏº
ÀßÎ©Æü¡§1999Ç¯3·î19Æü
»ñËÜ¶â¡§11²¯3,478Ëü±ß
URL¡§https://www.paymentfor.com
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥Õ¥©ー
¥Á¥±¥Ã¥È¥Ú¥¤¥°¥ëー¥×
mail¡§ticket@paymentfor.com