ジョギングしながら街を綺麗に！「日本財団 海と日本プロジェクト 10th AnniversaryCHANGE FOR THE BLUE Hisaya Plogging Weekend 2nd」を開催！

一般社団法人海と日本プロジェクトin愛知県は、2025年10月4日（土）にごみ拾いをしながら街をジョギングするプロギングイベント「日本財団 海と日本プロジェクト 10th Anniversary CHANGE FOR THE BLUE Hisaya Plogging Weekend 2nd」を開催します。このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

公式サイト ：https://tv-aichi.co.jp/aichi_uminohi/

■プロギングとは？

プロギングはごみ拾い(PlockaUpp)とジョギング(Jogging)を合わせたスウェーデン発のNewフィットネスです。 楽しく交流しながら、走って健康に、ひろってエコに。 環境と健康の両方に優しいSDGsを体現できる次世代のSDGsスポーツです。

■プロギングコーチが先導！メリ夫もやってくる！

中部電力MIRAI TOWERをスタート地点に、久屋大通を矢場町方面に走る2.7キロのコースです。

初心者の方でも楽しめるよう、プロギングコーチが先導しながらごみ拾いを実施します。

テレビ愛知エコキャンペーンのマスコットキャラクター「メリ夫」もやってくるよ！

また、当日は、八千代エンジニヤリング協力のもと「三県一市連携ごみの調査」も行います。

ご希望の方には、ボランティア証明書の発行も可能です。

「清掃活動に参加してくれる皆様はごみ拾い界の金の卵です！このイベントをきっかけにごみ削減のため共に羽ばたきましょう！」というスタッフ一同の思いを込めて、全国共通たまごギフト券200円分をプレゼント！

もちろんお子様連れも大歓迎です。

家族や友人と一緒に、街を楽しくきれいにして、さわやかな汗を流しましょう！



＜プロギングイベント概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/259_1_3b49d3fa5e2333e625383e31fb85a140.jpg?v=202509260355 ]

＜団体概要＞

団体名称 ：一般社団法人海と日本プロジェクトin愛知県

URL ：https://tv-aichi.co.jp/aichi_uminohi/

活動内容 ：愛知県を対象地域とした海と日本プロジェクトを推進する。

CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/