PicTree（ピクトレ）と株式会社かんざしがコラボ！「ピクトレまちバトル in北海道 2025夏」にて当別町に特産品が当たるお宝電柱が登場

Digital Entertainment Asset Pte.Ltd

シンガポールを拠点に「社会貢献を、熱狂的なゲームに変える」画期的なプラットフォームで注目を集めるDigital Entertainment Asset Pte. Ltd.（本社：シンガポール、Founder & CEO：吉田 直人、Founder & Co-CEO：山田 耕三、以下DEA）とGreenway Grid Global Pte.Ltd.（本社：シンガポール、代表取締役社長：大石 峰士、以下GGG）が共同で設立したGrowth Ring Grid Pte. Ltd.（本社：シンガポール、取締役CEO/代表：福田 史、Co-CEO/共同代表：鬼頭 和希、以下GRG）は、運営する参加型社会貢献ゲーム「PicTree（ピクトレ）」において、7月12日（土）より北海道全域を対象にスタートしている「ピクトレまちバトル in北海道 2025夏」がいよいよ残り2週間となり、クライマックスに向けてさらに盛り上がりを見せています。企業の協賛により賞品が得られる多彩なお宝電柱が続々と追加されるなか、今回新たに「Make Sustainable Nippon -『旅館・ホテル・地場企業など』と『地方自治体』に最も必要とされる企業になる」というビジョンを掲げ、『旅館・ホテルテック事業』『HRテック事業』『観光テック事業』を手掛ける株式会社かんざし（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 観光プロデューサー：秋山 匡秀、以下「かんざし」）及び、北海道・当別町（以下「当別町」）とコラボレーションし、当別町の観光促進を目的に、北海道・当別町のかぼちゃを利用した「味しらべかぼちゃ味」が当たる「当別町味しらべ電柱」が9月27日（土）より登場します。

また、「当別町味しらべ電柱」の登場と同時に、当別町の観光名所である当別神社、当別ダム、道民の森がピクトレの観光ミッションで撮影対象に追加され、撮影することでAmazonギフト券などに交換可能な報酬コインを獲得することが可能となります。





ピクトレ × かんざしコラボレーション詳細

・コラボ１.「当別町味しらべ電柱」の設置

札幌市中心部からのアクセスがよく、自然にあふれ、四季折々の農産物や特産品が有名な当別町。この当別町で対象電柱を撮影すると、ランダムで「当別町味しらべ電柱」が出現し、「味しらべかぼちゃ味」の引き換え券を獲得することができます。引き換え券は当別町の道の駅「北欧の風 道の駅 とうべつ」またはJR当別町駅の「当別ふれあい倉庫」で呈示することで賞品と引き換えることが可能です。

- 設置日：2025年9月27日（土）7:00～- 内容：当別町において「当別町味しらべ電柱」を撮影すると、「味しらべかぼちゃ味」の引き換え券を獲得できます。電柱の位置はランダム、本数は100本となっています（引き換えは当別町の道の駅「北欧の風 道の駅 とうべつ」またはJR当別町駅の「当別ふれあい倉庫」限定 / 有効期限2025年10月20日まで）。

・コラボ２.当別町観光ミッション

当別町の観光名所3カ所（当別神社、当別ダム、道民の森）がピクトレの観光ミッションの撮影対象になります。対象スポットを訪問し、撮影してミッションをクリアするとAmazonギフト券などに交換可能な報酬コインを獲得できます。

- 開始日：2025年9月27日（土）7:00～- 対象スポット：当別神社：撮影すると100円相当の報酬コインを獲得（50名限定）当別ダム：撮影すると50円相当の報酬コインを獲得（50名限定）道民の森：撮影すると50円相当の報酬コインを獲得（50名限定）

お宝電柱の詳細は公式サイト、アプリ内のお知らせをご確認ください。

公式サイト：https://pictree.greenwaygrid.global/news/4523

ピクトレでは、お宝電柱をきっかけに様々な自治体・企業と連携し、インフラ点検の効率化とともに、各地域の魅力の発信に貢献して参ります。

お宝電柱とは

企業や個人が地元を応援するために資金や物品等を拠出し、その資金等を原資として参加者に報酬が還元される特別な電柱です。お宝電柱は「ピクトレまちバトル in北海道 2025夏」で撮影対象となっている電柱の中に隠れており、参加者は数多くの電柱の中からお宝電柱を見つけて撮影することで、報酬を獲得することができます。

PicTree（ピクトレ）の概要

ピクトレはチームに分かれて、電信柱やマンホールなど皆さまの身近にある通信設備アセット の撮影を行い、撮影した通信設備アセットの量や距離を競う「チームバトルゲーム」です。 プレイヤーはゲーム内で 3 つのチームから所属したい 1 チームを選択し、そのチームの一員と してゲームに参加します。ゲームでは電信柱などの通信設備アセットに「チェックイン」や 「撮影」というアクションを行い、さらに撮影した電信柱同士を「コネクト（繋ぐ）」するこ とによってポイントを獲得することができ、所属するチームの合計点によって３チームのランキングが決まります。

プレイヤーはゲーム内での活躍に応じて、Amazonギフト券やDEAPcoin（DEP）などの報酬が獲得できる他、一定期間行われる各シーズンの終了時にはチームランキングに基づくチーム報酬の獲得チャンスもあります。

（公式サイト）https://pictree.greenwaygrid.global/

◼️当別町について

当別町は札幌市と境界を接し、札幌都心部から約45分の近距離に位置しており、 明治4年、仙台藩岩出山の領主・伊達邦直公が家臣共々移住し、苦難の開拓の歴史が始まりました。人々の開拓の努力は、明治35年頃には札幌支庁管内（当時）で最も豊かな農村へと発展し、現在では、管内有数の米の生産量を誇っています。また、切り花の生産が盛んで、道内屈指の生産額となっています。 近年は、札幌市や江別市という産業集積地の隣地であり、石狩湾新港と新千歳空港とを結ぶ交通の要衝であること、昭和63年の札幌大橋開通やJR学園都市線の増便などから宅地造成がなされ、札幌近郊の田園都市として発展しています。 また、風景が酷似していると言われるスウェーデン王国・レクサンド市との姉妹都市提携をメインとした積極的な国際交流（※）の町として、大きな飛躍が期待されています。

※ https://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/site/leksand/

◼️株式会社かんざし｜https://www.kanxashi.co.jp/(https://www.kanxashi.co.jp/)

代表取締役社長：秋山 匡秀

本社所在地：東京都千代田区神田神保町3-2-6 丸元ビル3F

会社設立：2016年8月31日

※2017～25年：経済産業省 IT導入支援事業者 認定企業

◼️Growth Ring Grid Pte. Ltd.｜https://growth-ring-grid.com/(https://growth-ring-grid.com/)

GRGは、インフラの維持管理に市民が主体的に関われる社会の実現を目指し、以下のような事業を展開予定です。

・市民参加型インフラ点検プラットフォームの開発・運営

・自治体や企業と連携した社会実装の推進

・ゲーミフィケーションおよびWeb3技術を活用した市民参加の促進

従来型のインフラ運用から脱却し、市民によるインフラ保守の新たな可能性を開拓することで、社会課題の持続可能な解決を図ります。



取締役：CEO（代表）福田 史

Co-CEO（共同代表）鬼頭 和希

Director 吉田 直人

所在地：10 ANSON ROAD #05-01 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE 079903

設立 ：2025年4月1日

事業内容：市民参加型インフラ点検サービスの開発・運営等

◼️Digital Entertainment Asset Pte.Ltd.｜https://dea.sg/(https://dea.sg/)

2018年8月に設立されたシンガポールを拠点とするグローバルなweb3エンターテインメント企業です。DEAはPlay to Earnゲームの開発会社であり、課題解決ゲームプラットフォーム「PlayMining」、NFTマーケットプレイス「PlayMining NFT」、自社発行の暗号資産「DEAPcoin（DEP）」、電柱撮影ゲーム「PicTree（ピクトレ）」を始めとする社会課題解決ゲームの運営を行っています。3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームの制作、ウェブテレビ番組の制作、NFTゲームに対する深い理解など、数十年にわたる経験に基づいて、吉田 直人と山田 耕三の2人の共同CEOがチーム全体を牽引しています。

代表者：吉田 直人、山田 耕三

所在地：20 ANSON ROAD #11-01 TWENTY ANSON SINGAPORE 079912

設立 ：2018年8月

事業内容：課題解決ゲームプラットフォーム

