不動産投資支援事業を展開するフェイスネットワーク「まちからアート 仮囲いデザインのアイディアコンテストVol.４」受賞作品の３箇所目の作品展示を開始！

株式会社FAITHNETWORK

東京の城南３区エリア（世田谷区、目黒区、渋谷区）を中心に、主に新築一棟RCマンションによる不動産投資支援事業を展開する株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷二郎、以下「当社」という。）は、「まちからアート 仮囲い（※）デザインのアイディアコンテスト（以下、「本コンテスト」という。）」のVol.４受賞作品を、当社の物件建築現場に展示する取り組みの第３弾として、世田谷区玉川の建築現場の仮囲いに展示したことをお知らせします。

※仮囲いとは…防犯や安全、防塵、遮風、遮音目的で工事期間中の工事現場と外部を遮断するために設けられる防護板のこと。

【作品展示を行う当社の物件建築現場の仮囲いの様子】

◆作品展示概要

本コンテストは、当社が地域活性化への貢献と若者の夢の実現をサポートする取り組みとして発足した、「世田谷ドリームプロジェクト」のアート分野における取り組みとして、これまでに４回開催しております。

今回、仮囲いに展示するVol.４の作品は、「住みたい街 世田谷2024」というテーマで、2024年７月16日～ 2024年９月16日にかけて、東京都内在住・在勤・在学の29歳以下の若者を対象にアート作品の一般公募を行い、選出された表彰作品（最優秀賞１点・優秀賞１点・入賞３点）となります。

この受賞作品を多くの方にご覧いただくとともに街の彩りを創出することを目的に、当社建築現場の仮囲いに展示する取り組みを行っており、今回は第３弾として世田谷区玉川の建築現場にて受賞５作品を展示いたしました。なお、「本コンテスト」受賞作品の通算作品展示は19回目となります。

この現場は、東急田園都市線「二子玉川駅」から徒歩約４分、閑静な街並みが広がる住宅街と大規模な商業施設が充実している二子玉川駅の境界点に位置しております。現場に面している調布橋沿いの大通りは、駅への通り道として利用されており、昼夜問わず地域にお住いの方々で賑わうエリアです。このようなエリアにアート作品を展示することで、多くの方に作品に触れていただく機会を設けるとともに、街の彩りの創出に貢献してまいります。

【展示場所詳細：東京都世田谷区玉川２-15-12】

※受賞作品と作品展示の様子は特設サイト・公式Instagramでもご覧いただけます。

【特設サイト】https://www.fn-dreamproject.jp/machikara-art

【Instagram（＠machikara.fn）】https://www.instagram.com/machikara.fn/

◆今後の展開

今後も、本コンテストでの受賞作品をこれまで以上に多くの方にご覧いただくため、展示エリアを拡大して、世田谷区をはじめとした当社の物件建築現場の仮囲いに、順次展示いたします。

そして、当社は、「世田谷ドリームプロジェクト」における「まちからアート」の活動を通して、次世代を切り拓くアーティストの応援とアートによる工事現場の彩りや街の賑わい創出に繋げ、地域活性化のお手伝いと夢の実現のサポートを行ってまいりますので、今後の展開にご期待ください。

◆株式会社フェイスネットワークについて https://faithnetwork.co.jp/

住みたい街として人気の東京 城南３区エリア（世田谷区、目黒区、渋谷区）を中心とした、主に新築一棟RCマンションによる不動産投資支援事業を展開。土地の仕入・設計・施工・物件販売から賃貸の入居者募集・物件管理に至るまで、全てを自社で管理するワンストップサービスを提供。独自ブランド「GranDuo（グランデュオ）」を展開している。現在までに合計250棟以上の新築一棟マンションをプロデュースし、城南３区エリアでの新築一棟RCマンション竣工棟数は No.１。((株)建設データバンクのデータを基に自社調べ (2025年３月末時点))

投資用不動産の活用を通じてオーナー様の夢の実現をサポートするとともに、デザインと居住性を両立させたマンション開発を通じて、城南３区エリアでの入居者様の理想のライフスタイルを叶え続けている。

住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-2-1 FaithBldg.

代表者 ：代表取締役社長 蜂谷 二郎

事業内容 ：不動産業／建設業／一級建築士事務所

証券コード：東証スタンダード市場3489