生成AI搭載の翻訳支援ツールがゲーム翻訳でも利用拡大中｜小規模事業者でも導入しやすい価格と使いやすさ

八楽株式会社

生成AIを搭載した翻訳支援ツール（CATツール*）「ヤラク翻訳」を提供する八楽株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：坂西優、以下八楽）は、ヤラク翻訳がゲーム翻訳領域でも利用が拡大していることをお知らせいたします。

小規模な事業者でも導入しやすい価格と、Excelを用いた台詞管理など既存のワークフローを変えることなく導入できる使いやすさが好評を得ているほか、導入いただいたゲーム会社からは高い翻訳精度を評価いただいています。

ゲームの海外展開などを検討しているゲーム制作会社への導入拡大を目指します。

※CATツール=翻訳作業を効率化し、品質を向上させるためのソフトウェア。人間の翻訳者が作業する際に、機械翻訳（MT）や翻訳メモリ（TM）、用語集管理などを活用し、人とAIの協働によって効率的かつ高品質な翻訳を実現します。

会話文から定型文まで幅広く対応

ヤラク翻訳は、アドベンチャーやRPGといった会話量の多いタイトルにおける台詞翻訳で活用されているほか、アイテム名、スキルの説明など繰り返しが多いテキスト翻訳にも効果を発揮します。

ExcelやスプレッドシートでIDを管理するワークフローでも問題なく利用できるため、従来の作業環境を大きく変える必要がありません。

さらに、翻訳メモリと用語集の両方を活用できるため、UIテキストを効率的に処理でき、専門用語や業界用語にも対応します。そして、生成AIエンジンが登録済みのフレーズを参照しながら自動翻訳を調整することで、会話調の自然な表現にも寄せやすくなります。

導入しやすい理由は低価格と文字数制限なし

ヤラク翻訳は導入コストが低く設定されており、さらに文字数制限も設けていない*ため、翻訳ボリュームが変動しやすいプロジェクトでもコストを気にすることなく安心して利用できます。

コスト計算がシンプルで予算を立てやすいため、翻訳に多くの予算を割くことが難しい小規模事業者でも無理なく導入いただけます。

また、直感的に使える操作画面は、特別なトレーニングを受けていなくてもすぐに使い始められ、社内で翻訳の一貫性を保ちながら効率的に作業を進められる点が好評を得ています。

*カンパニープランの場合

価格の詳細はこちらから :https://www.yaraku.com/pricing/

翻訳メモリや用語集登録でセリフ翻訳の効率化と一貫性の実現

ヤラク翻訳は、翻訳メモリや用語集の活用により、同じキャラクターのセリフや繰り返し登場するフレーズを再利用できるため、毎回ゼロから翻訳する必要がありません。これにより翻訳作業のスピードが向上し、修正や確認にかかる工数も大幅に削減されます。

さらに、チーム全体で一貫した表現を保ちやすくなるため、台本全体を通じてキャラクターやシーンのトーンがぶれることなく、短期間で安定したローカライズ環境を構築できます。

他の翻訳ソフトではできなかったセリフ翻訳がヤラク翻訳でできた

実際にヤラク翻訳を導入した小規模ゲーム制作会社からは、

「これまでの翻訳ソフトでは訳しづらかったキャラクターのリアクションや吐息といった短いセリフまで、ヤラク翻訳なら自然に訳せるようになりました」

という感想が寄せられています。

この会社では日本語→英語 のほか、中国語（簡体字・繁体字）・フランス語・韓国語への翻訳に活用されており、従来は修正に多くの手間がかかっていた部分がスムーズに処理できるようになったと評価いただいています。

ヤラク翻訳の精度が現場の負担軽減と翻訳効率の向上に直結した事例です。

36言語に対応、海外展開にも国内展開にも活用可能

ヤラク翻訳は日本語と英語をはじめ、中国語、フランス語、アラビア語などを含む36言語に対応しています。これにより、日本のゲームを海外のファンに届けたい場合はもちろん、海外のゲームを日本語に翻訳して国内市場へ展開したい場合にも活用いただけます。

インディーズ開発者や小規模スタジオでも、輸出・輸入の両面で幅広い市場に向けたローカライズを実現できます。

【会社概要】

八楽株式会社

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5リンクスクエア新宿16階

代表取締役：坂西 優

事業内容：生成AIを活用した翻訳支援ツール「ヤラク翻訳」の開発・提供

公式サイト：https://www.yaraku.com