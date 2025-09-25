ヴァレオ、次世代空調システムを中国の主要自動車メーカーに供給する新たな契約を獲得

株式会社ヴァレオジャパン

キャビン向けサーマルマネジメントソリューションのグローバルリーダーであるヴァレオは、革新的な2層流HVACシステムの供給に関して、中国のある主要な自動車メーカーと新たな契約を締結しました。ヴァレオは、エアコンシステムに関する専門知識を活用し、車内の快適性を向上させ、同時に排出ガスへの影響を最小限に抑えることを可能にします。数日前に受注したばかりの最新の契約を含め、ヴァレオは中国で5つの異なる顧客から合計10件の契約を獲得しており、その総額は数億ユーロに上ります。

この新プロジェクトはすでに詳細設計の段階に入っており、2026年に量産を開始する予定です。本件は、ヴァレオが中国の主要自動車メーカー各社とのパートナーシップを拡大するための基盤を築くだけでなく、自動車用HVAC技術をより高い効率とインテリジェンスへと進化させる原動力にもなります。

ヴァレオ・パワー・ディビジョンのCEOであるグザヴィエ・デュポンは次のように述べています。「この新しい契約は、キャビン向けサーマルマネジメント、特に先進的なHVAC技術の分野におけるヴァレオのたゆまぬブレークスルーの証です。革新的な設計と低エネルギー消費により、当社のソリューションは搭載モデルの市場における差別化に貢献します。中国に拠点を置く専門チームは、研究開発能力を活かして、この戦略的プログラムを迅速かつ効果的にお客様のニーズに応えるようサポートします。」

50%速い暖房と寒冷地での快適性の向上

HVACシステムは、快適な車内温度とクリアな視界を確保するために、乗員の快適性と安全性にとって重要です。ヴァレオの革新的なソリューションは、2層流の4ゾーンモジュール式設計を特徴としています。独自の「チューリップデザイン」は、新鮮な空気をフロントガラスに送り、迅速な曇り止めを可能にするとともに、暖かい空気を乗員の足元に循環させ、より早く快適さを提供します。このシステムは、スマートなAIによる温度制御と風量アルゴリズムを統合しており、ドライバーや乗員の位置に基づいて空気の流れと温度を精密に調整します。これにより、外気温がマイナス15∘Cという極寒時に車内の暖房が最大50%速くなり、快適性を高めることができます。

エネルギーを節約し、EVの航続距離を延長

ヴァレオのソリューションは、ガソリン車、バッテリーEV、プラグインハイブリッドを含む複数の車両プラットフォームに対応しており、低エネルギー消費により特に電動車両に適しています。AI駆動の温度および風量制御アルゴリズムと組み合わせることで、ヴァレオの2層流HVACはコンポーネントのエネルギー使用量を平均15%削減します。極寒時（－15∘C）では、これは1,000Wの電力消費の削減に相当し、標準的なHVACユニットと比較して車内暖房時のエネルギー消費を25%改善します 。

テクノロジー企業であり、すべての自動車メーカーとニューモビリティプレイヤーのパートナーであるヴァレオは、モビリティをよりクリーンで、より安全で、よりスマートにするために、たゆまずイノベーションを行っています。 ヴァレオは、電動化の加速、ADASの加速、インテリア・エクスペリエンスの再創出とライティング・エブリウェアにおいて、技術的・工業的なリーダーです。モビリティの変革に不可欠なこれらの4分野は、今後数年間のグループの成長を牽引しています。数字で見るヴァレオ：：2024年のグループ売上は215億ユーロ。2024年 12 月 31日時点で109,600人の従業員を擁し、28カ国で155カ所の工場、46カ所の研究開発センター、18カ所の物流拠点を構えています。ヴァレオはパリ証券取引所に上場しています。