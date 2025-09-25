Vetrinamia、日本での決済手段を拡充--コンビニ、PayEasy、Paycoを導入

Vetrina Mia Limited

東京、2025年9月25日 - ヨーロッパの最も創造的な独立系デザイナーブランドを厳選するオンライン・コンセプトストアのベトリーナミーアは、日本国内の主要コンビニエンスストア各社で利用可能なコンビニ決済に加え、PayEasyおよびPaycoを日本のお客様向けの新たな決済オプションとして導入したことを発表します。

これらの追加は、既存の現地向け選択肢であるPaidy（後払いサービス）やJCBクレジットカードを補完し、日本のお客様にとって、より高い利便性と親しみやすさを提供します。

日本のお客様は、チェックアウトページ上で利用可能な決済オプションのリマインダーを直接ご確認いただけるため、スムーズなショッピング体験が実現します。

2025年5月の日本語カスタマーサービス開始以来、ベトリーナミーアは急速な成長を遂げています。現在、同サイトは世界全体で1日あたり約12万人の購買者を迎えており、そのうち日本からは1日4,000人超が訪問しており、この数は引き続き増加しています。

Vetrinamiaは、ヨーロッパの独立系ラグジュアリーブランドのみを厳選して取り扱っています。フランス・ニースのFrederic Lesellier、イタリア・ベルガモのMarina Lorenzi、イタリア・ボローニャのGamberini Bag、イタリア・シチリア州パレルモのDADAPUTÌAなどが含まれ、各コレクションは真正のデザインとクラフツマンシップを体現し、ロゴではなく創造性とアート性を重んじる新世代のイタリアおよびフランスのラグジュアリーを代表します。

Vetrinamiaのコレクションは、ロゴではなく、真正の品質、創造性、職人的伝統によって定義される製品で真の「メイド・イン・イタリー」のクラフツマンシップと、より広いヨーロッパの文化を体現しています。私たちの使命は、欧州のクラフツマンシップをより身近なものにし、お客様に対して手の届きやすい価格帯で高品質なデザインを提供することです。

ベトリーナミーア日本の公式運営事業者であるEleganza Modeの代表取締役、Elica Zhouは次のように述べています。

「日本のお客様に、より便利で親しみやすい決済オプションをご提供できることを大変うれしく思います。ベトリーナミーアは単なるショッピングの場ではなく、欧州のデザイナーと職人の情熱とアートを共有する場です。日本の消費者の皆さまを真正のクラフツマンシップへとつなぐ、信頼できる顧客志向の環境づくりに、私たちは引き続きコミットしてまいります。」



Vetrinamiaについて

Vetrinamiaは、イタリアとフランスの独立系デザイナーによるバッグを厳選し、取り扱う新しいラグジュアリーECプラットフォームです。すべての製品は、イタリア国内の職人工房で、代々受け継がれる技術をもとに製作されており、本質的な美しさと深み、そして時を超える価値を求める現代の女性たちに、心の通ったラグジュアリーを届けることを使命としています。



公式ECサイト: https://www.vetrinamia.com/ja