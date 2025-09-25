人気アイテムを厳選。ホリデーを華やかに彩るポーチ付きキットが登場

クラランス株式会社

クラランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 小山 順子）は、「The gift of glow」をテーマにしたホリデー コレクションより、人気のダブル セーラムやリップコンフォートオイルがセットになったキットを、2025年11月14日（金）より限定発売いたします。

厳選した人気のスキンケアアイテムや、大人気のリップコンフォートオイルを一度に楽しめる、より一層の輝きで包み込むスペシャルなホリデーキットが数量限定で登場いたします。

クラランス ホリデー コレクション 2025のテーマは、「The gift of glow」。

ティンセルがきらめくツリーやスノーマン。

大切な人たちへ思いを馳せる季節に、やさしい光とぬくもりであふれる瞬間を、一層の輝きで包み込みます。

CLARINS「ホリデー グロウ 50」17,380円（税込）

製品名称 ホリデー グロウ 50

販売価格 17,380円（税込）

発売日 2025年11月14日（金）数量限定発売

セット内容 ダブル セーラム ADC 50mL（現品）、コンフォート オイル スクラブ 15mL、リップコンフォートオイル 03 1.4mL、オリジナルポーチ（サイズ H100×W150×D60mm）

「ホリデー グロウ 50」は、肌や唇を輝きで満たすスペシャルなキット。

今年誕生40周年を迎えた、クラランスを代表する人気のエイジングケア* 美容液「ダブル セーラム ADC」の現品に、唇の角質ケアとしても使用できる「コンフォート オイル スクラブ」、うるおいとツヤを与える「リップコンフォートオイル 03」のミニサイズをセットに。

スキンケアからリップケアまで、心地よくケアを楽しめるコレクションは、オリジナルポーチ付きで、旅行やお出かけにもおすすめです。

CLARINS「リップ ホリデーキット」4,950円（税込）

製品名称 リップ ホリデーキット

販売価格 4,950円（税込）

発売日 2025年11月14日（金）数量限定発売

セット内容 リップコンフォートオイル 03 7mL（現品）、リップコンフォートオイル 03 1.4ｍL、オリジナルポーチ（サイズ H100×W150×D60mm）

ギフトにもご自身へのご褒美にも最適な、リップオイルの現品とミニサイズのセット。

うるおいとツヤを感じる「リップコンフォートオイル 03」の現品と、持ち運びにも便利なミニサイズに、ホリデー限定のオリジナルポーチをセット。

毎日のリップメイクに心地よさを添える、ギフトにもぴったりのアイテムです。

クラランス ホリデー コレクション 2025

https://www.clarins.jp/new-newspage/

*年齢に応じたお手入れ

