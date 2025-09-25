【無料資料公開】人材業界の営業リソース不足を解消！「インサイドセールス外注活用法」を公開
株式会社プロメディアラボ
株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、人材業界向けに「営業リソース不足を解消！インサイドセールス外注活用法～求人広告・紹介・派遣企業のための効率的な商談創出モデル～」と題した最新資料を公開いたしました。
人材業界の営業現場の構造的課題
- 大量架電してもアポイントが取れない
- 営業担当者のスキルや定着率に左右され、成果が属人化する
- 教育コストや固定費が経営を圧迫する
- 求人ニーズが短命で、機会損失が頻発する
こうした課題は「内製インサイドセールス」だけでは限界があり、多くの企業が伸び悩んでいるのが現実です。
本資料では、これらの問題を解決するために 「インサイドセールス外注の活用」 に焦点を当て、以下のポイントを詳しく解説しています。
資料の主な内容
- 人材業界に共通する営業リソース不足の実態と、内製体制の限界
- 外注活用のメリット（変動費化・再現性ある仕組み・リスト資産の活用）とデメリットへの対応策
- 外注先を選定する際のチェックリストと「内製×外注」のハイブリッドモデル
- 内製と外注を比較した投資対効果シミュレーション
- 導入ステップ（無料相談 → 設計 → テスト稼働 → 本格導入）
こんな方におすすめ
- 営業リソース不足でリストに手が回らない
- 属人化を解消し、成果を安定させたい
- 外注の効果やコスト感を具体的に知りたい
といった課題をお持ちの、求人広告・人材紹介・派遣企業の経営層・営業責任者の皆さまに最適な内容です。
ダウンロード方法
以下URLより、どなたでも無料でダウンロードいただけます。
無料ダウンロードはこちら：https://forms.gle/hXNDS4Xb251d9RUG7
無料相談について
さらに、弊社では営業課題の整理や改善提案を行う無料相談を実施しています。
ぜひお気軽にご利用ください。
無料相談のお申し込みはこちら：https://timerex.net/s/pml/8dc3cefd/
会社概要
会 社 名：株式会社プロメディアラボ
代 表 者：廣瀬義憲
所 在 地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階
事業内容：メディアマーケティング・インバウンドマーケティング・インサイドセールス
会社HP：https://promedia-lab.co.jp/