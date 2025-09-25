ファーストライト、「建設現場の無人化」を目指すPhysical AIスタートアップ、Zen Intelligence株式会社へ追加出資

ファーストライト・キャピタル株式会社

ファーストライト・キャピタル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩澤 脩、以下ファーストライト）は、「建設現場の無人化」を目指すPhysical AIスタートアップであるZen Intelligence株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：野崎 大幹、以下Zen Intelligence）への追加出資を実行しました。

今回の出資について

日本の基幹産業である建設業界は、就業者の高齢化と若年入職者の減少による慢性的な人手不足という深刻な課題に直面しています。働き方改革関連法の適用も進む中、現場監督の業務負荷は増大し、需要に応えられない「供給力不足」が社会問題化しており、従来の労働集約的な現場管理からの抜本的な生産性向上が急務となっています。

Zen Intelligenceは、3D VisionとAI技術を核としたプロダクト「zenshot」により、建設現場をデジタルツイン化し、遠隔での施工管理を可能にしました。今後は、現場に蓄積された独自データを活用したAIエージェントや建設特化型VLM（Vision-Language Model）の開発を加速させ、AIが自律的に判断・指示を行う「現場管理の無人化」という、より大きな目標に挑戦しています。

私たちファーストライトは、前回のプレシリーズAラウンド以降、「zenshot」が大手住宅メーカーの業務フローに深く浸透し、事業が着実に拡大している点を高く評価しています。卓越した技術力と実行力を兼ね備えたチームが、現場の物理データを基盤とする「Physical AI」によって、労働力不足という社会課題を解決し、日本の基幹産業に変革をもたらす未来を確信しており、今回の追加出資を決定いたしました。

本出資を通じて、Zen Intelligenceが目指す「建設現場の無人化」の実現に向け、今後も全力で支援を継続してまいります。

Zen Intelligence プレスリリース

https://zen-intelligence.ai/news/20250925/

ファーストライト・キャピタルについて

ファーストライト・キャピタルは、SaaS、AI、オートメーションなど、デジタル領域のスタートアップに投資するベンチャーキャピタルです。日本の人口減少に伴う社会課題の解決に挑む、アーリーステージのスタートアップに対して、投資と成長支援を行っています。私たちは、世界の新産業を創造する「起業家と事業」の成長プロセスを、「リアルな事業経験」を基にリードし、投資先のビジョン実現をサポートしています。

会社名：ファーストライト・キャピタル株式会社

所在地：東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階

代表：代表取締役 岩澤 脩

設立：2018年2月16日

URL：https://firstlight-cap.com/