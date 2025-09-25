【クロスマ】「CSV・画像一括編集機能」で新商品も登録できるようにバージョンアップ！

株式会社GoQSystem

株式会社IZUMI（本社：東京都中央区京橋、代表：藤本卓治）が提供する「クロスマ」は、新機能「CSV・画像一括編集機能」をバージョンアップリリースしました。

これまでの課題

クロスマの商品管理機能では、商品データの取得はAmazonのみ対応しており、Amazonにない商品の手動登録も可能になりましたが、個別での登録が必須でした。

このため、Amazonにない多数の商品を一度に登録したいユーザーにとっては、効率性に課題がありました。

「CSV・画像一括編集機能」で新商品をまとめて一括で登録！

ユーザーは、用意したCSVファイルをクロスマにアップロードすることで、複数の商品を一括で登録・更新できるようになりました。

さらに、未対応だった「メルカリShops」「Qoo10」「Shopify」のデータも、クロスマ形式CSVで作成できるように。

これにより、多量の新商品登録、商品情報更新も短時間に、さらに工数削減ができるようになりました。

クロスマに登録した商品はそのまままとめて全モールに出品できるので、ショップ運営の手間を大幅に削減します！

対応モール

・Amazon

・楽天市場

・Yahoo!ショッピング

・au PAY マーケット

・メルカリshops

・Qoo10

・Shopify

今後の展望

今回のCSV一括登録機能の追加により、クロスマの商品マスター機能は「個別登録」と「一括登録」の両軸を揃え、より柔軟で効率的な商品管理が可能になりました。

クロスマは今後も、ユーザーの声を反映した機能改善を継続し、複数モール運営の利便性向上に取り組んでまいります。

今すぐ始める :https://crossma.jp/application-form/

クロスマとは

Amazonへの出品商品を、楽天市場・Yahoo!ショッピング・au PAY マーケット・メルカリShops・Qoo10・Shopifyなど複数モールへ2クリックで一括出品可能。

さらに、在庫連携や受注処理、FBAマルチチャネル・STOCKCREW・Mimosa連携、メール配信まで自動化できます。

物販・ネットショップ運営にかかる日々の作業を、大幅に削減できます。

株式会社IZUMI

「クロスマ」はAmazonを起点とした複数モールへの同時出品、自動での価格・在庫変更、各モールの受注のマルチチャネル自動連携を強みとする、定額制WEBサービスです。

お問い合わせ先： info@crossma.jp (広報担当: 佐藤)

WEBサイト : https://crossma.jp

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

代表者：代表取締役 藤本 卓治