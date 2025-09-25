塗るたびに肌が潤う【全天候型UV】”１年中使用する”日焼け止めを発売！

様々なアスリートと共に開発した美容成分７８％配合の日焼け止め

「アスリートのための日焼け止め THE BASE」 開発経緯

「日焼け止めが汗や水で流れ落ちて目に染みる」「高SPFのものは肌が乾燥する」

これは、あるロードレーサーとサーファーから、私たちが直接耳にしたリアルな声でした。

アスリートの方々から不満を聞くまでは、日焼け止めは当たり前のように「肌を守るもの」として捉えていました。しかし、アスリートにとって日焼け止めは、時にはプレーの妨げになる「ストレス」だったのです。

私たちは、この「アスリートのストレス」をなくすために、新商品「アスリートのための日焼け止め THE BASE」の開発を始めました。

開発コンセプトは「落ちないこと」と「乾燥させないこと」

アスリートの不満を解消するために掲げたのは、いたってシンプルな2つのコンセプト。

・汗や水に強いこと

・肌を乾燥させないこと

この2つの課題をクリアするために、私たちは何度も試作を重ねました。

「汗や水に強くすると、肌への負担が増してしまう」

「肌に優しい成分にすると、すぐに流れ落ちてしまう」

これまでの日焼け止めの常識を打ち破る必要があり、開発は困難を極めました。しかし、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、妥協はしませんでした。

そして、約2年半の試行錯誤の末にたどり着いたのが、高い耐水性と保湿成分の配合です。

高い耐水性

THE BASEは水滴を弾くだけでなく、肌にピタッと密着する強力なバリアを形成します。

この技術によって、ロードレースでの大量の汗や、サーフィンでの激しい波にも負けない、驚異的な耐久性を実現しました。

肌を守る保湿成分

また、肌を乾燥させないために、複数の保湿成分を独自にブレンド。運動中も肌が潤いを保ち、乾燥によるダメージを防ぎます。「アスリートのための日焼け止め THE BASE」は、アスリートが抱える悩みに真摯に向き合い、開発された特別な日焼け止めです。

紫外線ダメージを受け続けてきたマスターズ（熟年アスリート）との2年半

開発の中で私たちがタッグを組んだのは、長年紫外線ダメージを蓄積してきた、いわゆる”熟年アスリート"たち。年齢とともに増える肌トラブルに悩みながらも、競技を続けてきた熟年アスリートとともに、「通常の保湿剤では補えない現実」に直面しました。 何を塗っても乾く。何を使っても染みる。 その肌を守るには、女性向け以上のケアが必要でした。 私たちは悪戦苦闘の末、一般的な女性向けの日焼け止めよりもリッチな美容成分を高配合した処方にたどり着きました。アスリートの肌に必要なのは、「守る」だけでなく、「回復を促す」日焼け止めだったのです。

製品の特長

1. 78%が美容成分！まるで美容液のような使い心地

日焼け止めでありながら、その成分の78%は美容成分で構成されています 。これにより、肌に潤いを与え、バリア機能をサポートすることで、紫外線ダメージから肌をしっかりと守ります 。

2. 圧倒的な保湿力とエイジングケア処方

「THE BASE」は、潤いのある肌はダメージを受けにくいという事実に着目し、高い保湿力を実現しました 。また、年齢に応じたケアを同時に行えるエイジングケア処方により、ハリのある、たくましい肌へと導き、アスリートのパフォーマンス向上をサポートします 。エイジングケア成分として、テンニンカ果実エキス、ヒメフロウエキス、イザヨイバラエキスを配合しています 。

3. 肌に優しいノンケミカル処方

酸化亜鉛や紫外線吸収剤を一切使用しないノンケミカル処方を採用 。

肌への刺激を最小限に抑えているため、敏感肌の方でも安心して使用できます。

４．全天候型UV

夏の紫外線対策だけではなく、秋・冬の乾燥からも肌をしっかりガード。

１年中使える全天候型UV。

こんなシーンにおすすめです

- ロードバイク、トライアスロンなどの持久系スポーツ- サーフィンなどのマリンアクティビティ- スキー、スノーボードなどのウインタースポーツ- 野球、テニス、サッカーなどの屋外競技- 登山、トレッキングなどのアウトドアアクティビティ

製品情報

製品名： アスリートのための日焼け止め FlyingColors.THE BASE

内容量： 45g

機 能： SPF36 / PA+++ / UV耐水性★★

価 格： 3,960円（税込み）

本製品は、お手持ちの日焼け止めの下地としてもお使いいただけます 。

使用後は、クレンジングで洗い流してください。

有限会社フライングカラーズ

アスリートの欲しいをカタチに



我々は、革新的な技術とアイデアを組み合わせ、アスリートのパフォーマンスを最大化するための製品を提供しています。健康的なライフスタイルの追求とスポーツ文化の発展を目指し、常に最高品質の製品を提供しています。

