丸の内オアゾ 開業20周年大規模リニューアル完成

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

2024年9月に開業20周年を迎えた丸の内オアゾでは、2025年秋までの期間、段階的に大規模リニューアルを進めてまいりました。今年8月に、小籠包が看板メニューの点心料理店「鼎泰豊 丸の内オアゾS店」が、９月には季節の魚料理を提供する和食処「魚菜と酒処 黒座さつき楼」がオープン、また、最高峰の地鶏を使った絶品スープを楽しめるラーメン店「麺処直久 丸の内オアゾ店」が新たにオープンいたします。さらに本場韓国の家庭料理を楽しめるダイニング「妻家房 丸の内オアゾ店」は、今秋にリニューアルオープンを予定しております。

▲鼎泰豊 丸の内オアゾS店▲魚菜と酒処 黒座さつき楼▲麺処直久 丸の内オアゾ店

リニューアル完成を記念して、2025年春に実施し、好評を博した「アプリ de スタンプラリー」と「レシート de 大抽選会」をそれぞれ開催いたします。抽選で「丸ノ内ホテルスイートルームペア宿泊券」や、丸の内オアゾの対象店舗でご利用可能なクーポン・お食事券などが当たるお得なキャンペーンです。

また、丸の内オアゾ1階 ○○(おお)広場では、お子様はもちろん大人の方にもお楽しみいただける特別イベント「トミカ・プラレールわくわくパーク」や「ちいかわ むちゃフォトパーティ！！」も開催し、20周年ファイナルを盛り上げます。

さらに、丸の内エリアでは今年、東京ビルTOKIAが開業20周年、丸の内テラスが開業5周年を迎え、周年を記念したキャンペーンを実施予定です。各店舗にて特別な限定メニューや忘年会の早期予約特典、パフォーマーが歌やマジックでお席を盛り上げる出張ナイトイベントなど、アニバーサリーイヤーに相応しいサービスでみなさまをお待ちしております。

今後も丸の内エリアは、より多くの来街者のみなさまに憩いの場を提供できるよう進化を続けてまいります。

丸の内オアゾ オープン店舗紹介

丸の内オアゾでは、2025年秋に向けて段階的に店舗のリニューアルを実施してまいりました。2024年には4店舗、2025年春には３店舗がオープンし、今回はリニューアルファイナルとして新たに飲食３店舗がオープン、１店舗がリニューアルオープンいたします。

※店舗オープン日については変更になる可能性があります。

8月29日（金）NEW OPEN

鼎泰豊 丸の内オアゾＳ店 @丸の内オアゾ５階

1993年にニューヨークタイムズ紙の「世界の人気レストラン10店」にも選出され、小籠包が看板メニューの点心料理店として1996年に日本初上陸。以来、多くのお客様に親しまれてきた鼎泰豐（ディンタイフォン）がこのたび、「丸の内オアゾ」に初登場いたします。熟練した点心師がひとつひとつ包みあげる小籠包は、小さく端正な鼎泰豊伝統の形。スープや具が透けて見えるほど薄い手作りの皮から溢れ出る肉汁は、凝縮された旨味が絶品です。

9月19日（金）NEW OPEN

魚菜と酒処 黒座さつき楼 @丸の内オアゾ６階

ランチタイムには、鮮度抜群の魚を使ったお刺身や焼き魚の定食メニューをご用意。近隣のオフィスワーカーをはじめ、丸の内に集うすべての方へリーズナブルかつ満足感のあるランチをお届けいたします。ディナータイムは、干物や鮭の西京漬けなどを串焼きに仕立てた名物の魚菜串（さかなくし）を中心に、粋な魚料理と銘柄酒をお楽しみいただけます。旬の味覚との一期一会の出会いをご堪能ください。

11月1日（土）NEW OPEN

麺処直久 丸の内オアゾ店 @丸の内オアゾ地下１階

創業当時よりずっと変わらず、 「うまい」「安い」「早い」 の三つの「い志」を、直久はお客様とのお約束としてまいりました。

その原点にある創業者の想いを受け継ぎ、これからもより美味しい商品をご提供いたします。

今秋 RENEWAL OPEN

妻家房 丸の内オアゾ店 @丸の内オアゾ５階

"Modern Korean Restaurant" SAIKABO

韓国の伝統的な家庭料理を、現代的にアレンジした「モダンコリアン」。体に優しく、心に響く美味しさは、厳選された素材と調味料をSAIKABOが独自のレシピで仕上げた本物の韓国料理です。

丸の内オアゾ 20周年記念 Wキャンペーン情報

丸の内オアゾでは、開業20周年を記念し、キャンペーンを実施します。

特設サイト：https://www.marunouchi.com/lp/oazo20th/

▲丸の内オアゾ20周年 キービジュアル

■スタンプラリーでクーポンプレゼント【アプリdeスタンプラリー】

期間中、１会計1,000円（税込）以上のご利用で、デジタルスタンプが1つ貯まる丸の内ポイントアプリスタンプラリーを開催します。スタンプを３つ集めると、抽選で2,000名様に丸の内ポイントアプリ500円クーポンをプレゼントいたします。

開催日時：10月10日（金）～11月11日（火）

スタンプ獲得条件：以下店舗にて、1,000円（税込）以上のご利用でそれぞれスタンプを１つ付与

１.「鼎泰豊 丸の内オアゾS店」、「魚菜と酒処 黒座さつき楼」、

「麺処直久 丸の内オアゾ店」いずれかの店舗のご利用

２. 丸の内オアゾ５階・６階のいずれかの店舗のご利用

３. 上記以外の丸の内オアゾ内店舗のご利用（丸の内ポイント対象店舗）

※クーポン利用可能店舗：丸の内オアゾ内 丸の内ポイント対象店舗

※クーポン利用条件：1,000円（税込）以上のお会計時

※クーポン利用期間：2025年11月下旬配信～12月31日（水）有効（予定）

■丸の内オアゾ・丸ノ内ホテル共同企画【レシートde大抽選会】

開業20周年を記念して、「丸ノ内ホテル スイートルームペア宿泊券」や、最大10,000円分のクーポン、新店舗「鼎泰豊 丸の内オアゾS店」、「魚菜と酒処 黒座さつき楼」「麺処直久 丸の内オアゾ店」でご利用いただけるお食事券などが当たる、ガラポン抽選会を実施いたします。

期間中、対象店舗にて１会計1,000円（税込）以上ご利用のレシートご提示で、1,000円につき1回※抽選にご参加いただけます。

開催日時：11月9日（日）～11月11日（火）各日11：00～19：00

開催場所：丸の内オアゾ１階 ○○(おお)広場

※お一人様最大5回まで抽選可能（レシートの合算は不可）

※レシート対象期間：11月1日（土）～11月11日（火）

トミカ・プラレールわくわくパーク

トミカつりやプラレールあみだくじに挑戦しよう！

トミカやプラレールの楽しいジオラマもあるから、みんなで遊びに来てね！

開催日時：10月11日（土）～10月12日（日）

10：00～16：30 （最終受付 16：00）

開催場所：丸の内オアゾ1階 ○○(おお)広場

※「トミカつり」・「プラレールあみだくじ」は、当日丸の内オアゾ館内で3,000円以上（税込・合算可）のレシートご持参の方もしくは、参加料600円（税込）のお支払いで１回ご参加いただけます。

※画像には現在販売されていない商品が含まれます。

ちいかわ むちゃフォトパーティ！！

イラストレーターナガノが描く、SNSやLINEスタンプで人気の「ちいかわ」がやってくる！

「ちいかわ写真撮影会」やスマホを手に会場を回遊する「ちいかわ ARラリー」を楽しんでね！

開催日程：11月1日（土）～11月2日（日）

開催場所：丸の内オアゾ1階 ○○(おお)広場

●ちいかわ＆ハチワレ＆うさぎ（パジャマver.） 写真撮影会

お手持ちカメラでちいかわたちと写真を撮ろう！

開催時間：１.11：00 ２.13：00 ３.15：00

※各回50組×3回 合計150組

※撮影会の参加には、当日配布する「イベント参加券※」が必要です。

●ちいかわARラリー

会場内に設置されたARラリーポイントを巡り、スマホを使ってスタンプを集めよう！

全てのARポイントを巡って景品をGET！

開催時間：11：00～16：00（最終受付 15：30）

景 品：丸の内オアゾ１階 ○○(おお)広場特設ブースにて、「ARラリー景品引換券」をお持ちのお客様各日先着400名様に「ちいかわシール」をプレゼント



※「イベント参加券」「ＡＲラリー景品引換券」の配布詳細は、Webサイトをご確認ください。

各キャンペーンの詳細については、丸の内ドットコム特設サイトをご確認ください。

https://www.marunouchi.com/lp/oazo20th/

丸の内オアゾ 共用エリア リニューアル概要

2024年9月に開業20周年を迎えた丸の内オアゾでは、来街者のみなさまに快適で特別な滞在体験を提供し続けるために、段階的なリニューアルを実施してまいりました。１階アトリウムは、木立をイメージしたキャノピーを連続的に配置し「木陰」を作ることで、都会のオアシスを連想させる心地よい滞留空間へと生まれ変わりました。

また、5・6階の飲食ゾーンは、木のぬくもりを基調とした天井デザインにより、温かみを感じられる空間を創出しています。6階店舗を中心に開放的なつくりとすることでフロアの広がりと一体感を表現し、さらに賑わい溢れるレストランフロアへと進化いたしました。

丸の内オアゾ20周年！新店舗一覧

▲1階アトリウム▲1階アトリウム▲5階飲食ゾーン

2025年３月20日（木・祝）OPEN

5階 天ぷら つな八

大正13年創業の天ぷら専門店。

創業以来培われた「伝統の技術」と特別誂えの「天ぷら油」で厳選した旬の食材をお揚げした「江戸前の天ぷら」をお気軽にお楽しみいただけます。

2025年3月6日（木）OPEN

B1階 クリスピー・クリーム・ドーナツ

1937年にアメリカで誕生したドーナツショップ。

創業から変わらぬ秘伝のレシピでつくる代表的な「オリジナル・グレーズド(R)」を中心に、高品質のドーナツをご提供します。世界中で愛され続けるこだわりのドーナツ&コーヒーをお楽しみください。

2025年２月2６日（水）OPEN

6階 Bar Español LA BODEGA

本場仕込みのスペイン料理・タパス・パエリャなど魚介料理、牡蠣やボリュームたっぷりのグリル料理。

特選素材を使用したスペイン料理をテーブルにお届けします。

2024年10月21日（月）OPEN

１階 ガーミンストア丸の内

1989年アメリカで誕生し、優れたデザインとクオリティ、確かな信頼性のある製品づくりにより、自動車、フィットネス、アウトドアなど多岐にわたって革新的な製品を展開。スマートウォッチは、ランニング、ゴルフ、登山などのアクティビティから、ビジネスや日常生活などあらゆるシーンをサポート。

2024年7月17日（水）OPEN

６階 うなぎ きたお

日本の食を世界へと発信し、創業100年を迎える大東企業グループが新たな業態をオープン。香ばしくふっくらと焼き上げた肉厚な鰻を洗練された和の空間でお楽しみいただけます。一品メニューも充実しており、接待などのご利用にもおすすめです。

2024年7月11日（木）OPEN

１階 ACE BAGS&LUGGAGE 丸の内オアゾ店

日本のバッグメーカーであるエース株式会社が展開するバッグ＆ラゲージのセレクトショップ。さまざまなブランドの商品をシーズンにあわせてご用意。毎回異なるシーズンテーマで集められた商品からはバッグ専業メーカーならではの多彩な表情をみることができ、訪れるたびに新しい出会いがあります。

2024年7月1日（月）OPEN

５階 牛たん酒場 たん之助 丸の内オアゾ店

＜美味い牛たん＞と＜旨い酒＞を気軽に楽しめる牛たん酒場。一枚一枚職人が手切りし、しっかり焼き上げた分厚い牛たんステーキは必食！牛たんのサクッとした歯切れのよい食感と溢れる肉汁を旬の野菜や美味しいお酒とともにお楽しみいただけます。

【エリア情報１.】東京ビル TOKIA 20周年キャンペーン

今年、開業20周年を迎える東京ビルTOKIAでは、10月10日（金）よりお客様へ感謝の意を込めて各種企画・キャンペーンを実施いたします。

(特設サイト https://www.marunouchi.com/pickup/campaign/7816/）

▲東京ビルTOKIA20周年 キービジュアル

■アニバーサリー限定メニュー

20周年を記念した限定メニューや限定サービスを各店鋪にて展開いたします。

※限定メニューイメージ

▲２階「COTTON CLUB」▲3階「おでん和食 銀座おぐ羅 丸の内TOKIA店」▲１階「P.C.M Pub Cardinal Marunouchi」▲B1階「てんぷら 菊亭」

■夜得クーポンキャンペーン

東京ビルTOKIA内対象店舗にて、ランチタイムに１会計1,000円（税込）以上のご利用で「クーポンサービス券」を１枚進呈。サービス券を５枚集めると、もれなく「ディナータイムに使える500円クーポン」としてご利用いただけます。

■サービス券配布期間 ：10月10日（金）～11月11日（火）

■クーポン利用可能期間：10月10日（金）～11月30日（日）

■クーポン利用対象店舗：館内飲食店舗（一部対象外店舗あり）

■クーポン利用条件 ：ディナータイムに１会計1,000円（税込）以上のお会計で利用可能

※サービス券の配布は予定枚数に達し次第終了。

※クーポン利用時の注意事項など、詳しくはサービス券をご確認ください。

▲クーポンサービス券

■出張！MUSIC & MAGIC

いつも以上に楽しいTOKIAで乾杯しよう！

パフォーマーがランダムでお店に出張し、歌やマジックで皆様のお席を盛り上げます。

■イベント開催日程：11月7日（金）、11月11日（火） 各日19：30～21：30

■忘年会早期予約特典

20周年を記念して各店舗より「忘年会早期予約特典」をご用意いたします。

※お一人様コース料金から500円OFF、飲み放題のグレードアップなど

20周年フィナーレを飾るシークレットイベントを開催予定ですので、情報公開をご期待ください。

※情報解禁日 2025年10月29日（水）

【エリア情報２.】 丸の内テラス ５周年キャンペーン

今年、開業５周年を迎える丸の内テラスでは、11月５日（水）よりお客様へ感謝の意を込めて各種企画・キャンペーンを実施します。

(特設サイト https://www.marunouchi.com/pickup/campaign/7728/)

■丸の内テラス５周年記念クーポンキャンペーン

丸の内テラス全店舗で1会計1,000円（税込）以上お買い上げいただいた方の中から抽選で、丸の内テラスでご利用いただける丸の内ポイントアプリクーポンをプレゼントします。

▲丸の内テラス5周年 キービジュアル

■エントリー期間 ：11月5日（水）～12月25日（木）（予定）

■クーポン利用期間：2026年1月中旬配信～１か月有効（予定）

◆A賞 5,000円アプリクーポン（10,000円以上で利用可）

◆B賞 3,000円アプリクーポン（6,000円以上で利用可）

◆C賞 1,000円アプリクーポン（3,000円以上で利用可）

◆D賞 500円アプリクーポン（1,000円以上で利用可）

※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がございます。