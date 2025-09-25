日鉄物産とハイスター社、グリーン水素普及への強固なパートナーシップを示す

日鉄物産株式会社

日鉄物産株式会社（以下、当社）は、9月17日（水）～9月19日（金）に幕張メッセで開催された「H2 & FC EXPO【秋】第24回［国際］水素・燃料電池展」の当社ブースにて、共同出展したノルウェー・HYSTAR AS（以下、「ハイスター社」）のMOWILL社長と当社社長の中村が面談し、グリーン水素の普及に向けたさらなるパートナーシップ強化について確認しました。

中村社長（左）とハイスター社のMOWILL社長（右）

本展示会では、PEM型水電解装置のリーディングカンパニーであるハイスター社の水電解装置の認知度向上を目的に、国内独占販売代理権を持つ商社として、ハイスター社と共同でブースを出展しました。

会期中の9月18日（木）には、当社社長の中村とハイスター社のMOWILL社長がブースを訪問。中村は「脱炭素ビジネスを展開するなかでハイスター社を互恵的かつ戦略的なパートナーとして位置づけ、2023年より強固な関係を築いてきました。今回の共同出展を機にさらにパートナーシップを深め、グローバルに展開するハイスター社と共に、水電解装置の拡販によるグリーン水素ビジネスを拡大していきます」と力強く今後の意気込みを語りました。

また、MOWILL社長は「このたびはハイスター社として初めて日本の展示会に出展する機会を得られ大変うれしく思います。そして出展を手掛けた日鉄物産のご協力に感謝いたします。今後は連携をさらに強化し、弊社の先進的な水電解装置を日本やアジアの市場に広め、両社で持続可能な水素社会の実現に向けて世界をリードすることに大いに期待しています」と述べました。

今後も、当社とハイスター社は日本市場での水電解装置の販売拡大により、カーボンニュートラル社会の実現に貢献していきます。

＜参考＞

〇「H2 & FC EXPO【秋】第24 回［国際］水素・燃料電池展」に出展

～国内独占販売代理権を持つノルウェー・ハイスター社の水電解装置を展示～

https://www.nst.nipponsteel.com/news/2025/250910_1447.html

〇グリーン水素製造に必要な水電解装置の開発から製造、販売までを手掛ける

ノルウェーのハイスター社への追加出資について

https://www.nst.nipponsteel.com/news/2025/250526_1431.html