“蜜のような甘さに酔う”【THE NEW NORMAL】無花果尽くしの贅沢パフェ、この秋限定で登場。

■ 無花果の奥深い味わいを堪能できる、贅沢な一杯

株式会社そら秋に旬を迎えた、無花果の魅力

古くから「不老長寿の果実」と呼ばれる無花果は、秋に最盛期を迎える果実です。

やわらかな果肉に上品な甘みが詰まっており、食物繊維やミネラルも豊富。皮ごと食べられる手軽さと、独特のプチプチとした食感は、この季節ならではの贅沢です。

「実りの無花果パフェ」

今回登場するパフェでは、無花果の個性を存分に引き出すため、皮付き・皮なし・キャラメリゼ、さらに赤ワインで煮たフィグ オ ヴァンと、4種のスタイルの無花果を贅沢に重ね、表情の異なる無花果を食べ比べ。アニスやタイムといった香り高いハーブが加わり、ひと口ごとに秋の豊かさを感じていただけます。

純生クリームやパティシエール、最後にあしらった香ばしいキャラメリゼナッツの食感がアクセントに。チャイ香るパンナコッタとホワイトチョコムースが織りなす層は、濃厚で上品な甘みを際立たせ、奥行きのあるハーモニーを生み出します。

グラスの底まで広がるソースにより、最後の一口まで無花果の余韻を楽しめる贅沢な一品です。

販売価格：3,500円（税込）

提供期間：2025年9月17日（水）～ 10月下旬まで

※数量限定のため、売り切れ次第終了となります。

秋の恵みをそのまま閉じ込めた「実りの無花果パフェ」で、季節の深まりをお楽しみください。

■ THE NEW NORMAL

【THE NEW NORMAL】は、全国から取り寄せた今しか味わえない旬の国産フルーツを贅沢に堪能できる “パフェ専門店” 。レコードが奏でる心地よい音色に包まれた落ち着きのある空間は、女子会やデートにもおすすめです。夜は暖炉を囲み、炎のゆらめきを眺めながら、ゆったりと。

こだわりのパフェとともに優雅な時間をお楽しみいただけます。

【 店舗情報 】

THE NEW NORMAL

所在地 ｜東京都渋谷区恵比寿南2-3-13 山燃ビル2階

電話番号｜03-6303-1232

営業時間｜【 月～金・祝前日・祝後日 】11:30~23:30 (L.O 料理22:30｜ドリンク23:00)

【 土日祝日 】11:00~23:30 (L.O 料理22:30｜ドリンク23:00)

Instagram｜https://www.instagram.com/tnn_ebisu/

食べログ ｜https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13293635/dtlmenu/

公式HP ｜https://the-new-normal.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250925_fig(https://the-new-normal.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250925_fig)

【 会社概要 】

会社名｜株式会社そら

所在地｜ 東京都渋谷区神宮前6-23-2 第25SYビル9F

代表者｜ 都築 学

事業内容｜飲食事業 レストランホテル事業 スポーツストレッチ事業 海外事業 コンサルティング事業 カーセールス事業 シェアハウス&シェアオフィス事業 トレーニング事業 フェイシャルエステ事業

https://www.sola-japan.co.jp/