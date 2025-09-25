東芝ブレイブルーパス東京公式電子トレカサービス「BRAVE LUPUS デジタルトレカ　-猛勇狼士録-」がリリース決定！

東芝ブレイブルーパス東京株式会社

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

この度東芝ブレイブルーパス東京は、2025年10月8日より電子トレカサービス「BRAVE LUPUS デジタルトレカ -猛勇狼士録-」を開始することを発表します。

■「BRAVE LUPUS デジタルトレカ -猛勇狼士録-」とは

「BRAVE LUPUS デジタルトレカ -猛勇狼士録-」では、東芝ブレイブルーパス東京所属選手達の魅力を余すところなく詰め込んだトレカを手に入れる事ができます。

選手の試合中の表情を切り取ったトレカや誕生日を記念したトレカなど、様々な電子トレカが続々登場します！

その他にも、ほかのユーザーとのカードトレード機能やランキング機能、フレンド機能など、ファンの皆様同士で交流できる機能が盛りだくさん！

ぜひお手元のスマートフォンで「ルーパスデジタルトレカ」をお楽しみください！

■「BRAVE LUPUS デジタルトレカ -猛勇狼士録-」

サービス名：BRAVE LUPUS デジタルトレカ -猛勇狼士録-

サービス概要：東芝ブレイブルーパス東京 公式電子トレカサービス

サービス開始日：2025年10月8日予定

＜運営会社情報＞

社名：株式会社 ventus

株式会社 ventus は、テクノロジーの力でスポーツ/エンターテイメントを革新するスタートアップ企業です。

「全ての人が自分の『好き』に誇りを持てる世界を作る」をミッションに、全てのファンが楽しめる

テクノロジーを提供していきます。

スポーツチームやアスリートの「電子トレカ(R)️ 」を用いたファンシステム「ORICAL(R)️ 」や、

その他ファンビジネスに特化した事業を開発・運用しています。

住所：東京都文京区本郷 1-33-13 春日町ビル 7 階

設立：2017 年 11 月 1 日

役員：代表取締役 梅澤優太

URL：https://www.ventus-inc.com