生田絵梨花さんが“小さな不思議”で週末のくらしに彩りを添える当社メインスポンサーのラジオ番組『ADEKA KLEINE WUNDER』放送開始

株式会社ＡＤＥＫＡ

株式会社ＡＤＥＫＡ（代表取締役社長兼社長執行役員：城詰 秀尊、本社：東京都荒川区）がメインスポンサーで、生田絵梨花さんがナビゲーターを務めるJ-WAVEのラジオ番組『ADEKA KLEINE WUNDER』（アデカ・クライネ・ヴンダー）が10月5日（日）正午より放送開始します。

ＡＤＥＫＡグループは、「新しい潮流の変化に鋭敏であり続けるアグレッシブな先進企業を目指す」「世界とともに生きる」を経営理念に、創立から100年以上にわたり人々のくらしをより良く、そして豊かにする価値ある素材（＝素財。私たちは素材の「材」を財産の「財」と捉えています）をグローバルで提供しています。

今回当社がメインスポンサーとなるJ-WAVE『ADEKA KLEINE WUNDER』は、日曜日の正午、“遅く起きた”“ドライブの途中”“家族と過ごすひととき”といった休日ならではの心地よい日常の中にそっと潜む価値などを見つけ出し、日々の暮らしに新しい視点を添える心をひらくプログラムです。

番組名の「KLEINE WUNDER」は生田絵梨花さんの出身地でもあるドイツでは「小さな不思議」という意味で、番組では、“知ってそうで知らないこと”や“つい見過ごしてしまうこと”を学び、日常の景色に少し彩りを加えていくことを目指します。まさに、当社が目指す“見えないところで、素財でくらしを豊かにする”という想いと合致しております。

番組ナビゲーターは、当社のイメージキャラクターも務める生田絵梨花さん。俳優やアーティストとして幅広く活躍されている生田さんが、リスナーの皆様と様々な知識や発見を、音楽とともに共有し合います。

“小さな不思議”で週末のくらしに彩りを添える『ADEKA KLEINE WUNDER』、ぜひお聞きください！

■ 番組概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72203/table/34_1_f5675d5cd06ca054e2df384d20186822.jpg?v=202509260155 ]

※ 番組の各種SNSアカウントも開設予定です。

■ 出演者プロフィール

生田絵梨花

1997年１月22日生まれ ドイツ出身。

2021年に乃木坂46を卒業。

近年、俳優としても幅広く活躍し、代表作としては、ミュージカル『レ・ミゼラブル』『MEAN GIRLS』『四月は君の嘘』、映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』『Dr.コトー診療所』、ドラマ『アンメット ある脳外科医の日記』（CX）、『素晴らしき哉、先生!』（ABC・EX）などに出演。アーティストとしても2024年4月にソロデビューをし、より活動の幅を広げる。

第44回菊田一夫演劇賞、第８回岩谷時子奨励賞を受賞。

■ ＡＤＥＫＡグループについて

ＡＤＥＫＡグループは化学品・食品・ライフサイエンスをコアビジネスに、幅広い市場で価値ある素財を提供するグローバル企業です。

『Add Goodness』（すべてのものは、今より良くできる）をコーポレートスローガンに、1917年の創立以来、人々のくらしを支える製品の提供を通じて、持続可能な社会の実現を目指しています。例えば、高度ICT社会をリードする半導体材料、クルマの軽量化で環境負荷低減に資する樹脂添加剤、おいしさ持続で食品ロス削減に貢献する業務用マーガリンなど、見えないところで豊かなくらしに貢献しています。

トップシェア製品を数多く持ち、先端半導体メモリ向け高誘電材料「アデカオルセラ」シリーズは、半導体の高機能化に欠かせない製品で、ＡＤＥＫＡは世界トップシェア(※)を誇ります。

※ 富士経済「2024年 半導体材料市場の現状と将来展望」High-k材料 キャパシタ用のメーカーシェア2023年度実績。

【地味だけど、すごい。素財のＡＤＥＫＡ特設サイトはこちら】

https://www.adeka.co.jp/jimisugo/

■ 株式会社ＡＤＥＫＡ 概要

創立：1917年（大正6年）１月27日

資本金：230億4,814万円（2025年３月末現在）

本社所在地：東京都荒川区東尾久七丁目2番35号

代表者：代表取締役社長兼社長執行役員 城詰 秀尊

事業内容：化学品事業（樹脂添加剤、半導体材料、環境材料）、食品事業（業務用加工油脂、

加工食品等）、ライフサイエンス事業（農薬、医薬品等）、その他

連結売上高：4,071億4,534万円（2025年3月期）

連結従業員数：5,453名（2025年3月末現在）

WebサイトURL：https://www.adeka.co.jp/

当社公式X URL：https://x.com/ADEKA_1917

当社YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/@ADEKAofficial