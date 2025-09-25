東芝ブレイブルーパス東京公式電子トレカサービス「BRAVE LUPUS デジタルトレカ　ー猛勇狼士録ー」が2025年10月8日より販売開始

株式会社ventus

株式会社ventus（東京都文京区・代表取締役CEO：梅澤 優太）は、2025年10月8日より東芝ブレイブルーパス東京株式会社（東京都府中市・代表取締役社長：薫田 真広）の公式電子トレカサービス 「BRAVE LUPUS デジタルトレカ ー猛勇狼士録ー」を開始することを発表します。

本サービスは、当社が開発したORICAL(R)︎システムをベースとし、電子トレカ(R)︎をコレクションしながら、自分の「好き」や「応援」などファンとしてのアイデンティティを表現するファンエンゲージメントサービスです。

「BRAVE LUPUS デジタルトレカ ー猛勇狼士録ー」とは

「BRAVE LUPUS デジタルトレカ ー猛勇狼士録ー」では、東芝ブレイブルーパス東京所属選手達の魅力を余すところなく詰め込んだトレカを手に入れる事ができます。

選手の試合中の表情を切り取ったトレカや誕生日を記念したトレカなど、様々な電子トレカが続々登場します！

その他にも、ほかのユーザーとのカードトレード機能やランキング機能、フレンド機能など、ファンの皆様同士で交流できる機能が盛りだくさん！

ぜひお手元のスマートフォンで「ルーパスデジタルトレカ」をお楽しみください。

サービス情報

サービス名：BRAVE LUPUS デジタルトレカ ー猛勇狼士録ー

サービス概要：東芝ブレイブルーパス東京 公式電子トレカサービス

運営会社情報

社名：株式会社ventus

株式会社ventusは、テクノロジーの力でスポーツ/エンターテイメントを革新するスタートアップ企業です。

「全ての人が自分の『好き』に誇りを持てる世界を作る」をミッションに、全てのファンが楽しめるテクノロジーを提供していきます。

スポーツチームやアスリートの「電子トレカ(R)︎」を用いたファンシステム「ORICAL(R)︎」や、その他ファンビジネスに特化した事業を開発・運用しています。

住所：東京都文京区本郷1-33-13 春日町ビル7階

設立：2017年11月1日

役員：代表取締役 梅澤優太

URL：https://www.ventus-inc.com