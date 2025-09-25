Vicor、JAXA主催・第38回マイクロエレクトロニクスワークショップ（MEWS38）で、LEO/MEO衛星向け耐放射性電源ソリューションを紹介

Vicor株式会社

Vicor Corporation (本社：米国マサチューセッツ州、CEO：Patrizio Vinciarelli、NASDAQ上場：VICR、以下、Vicor) の日本法人であるVicor株式会社（本社：東京都品川区）は、10月23日～24日に筑波で開催される、第38回マイクロエレクトロニクスワークショップ （MEWS3、主催：国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構）に参加します。

本イベントにて、Vicorシニアフィールドアプリケーションエンジニアの水谷豊が、「Vicor’s Radiation Tolerant Factorized Power Modules for LEO and MEO Applications」と題したセミナーを行います。

本講演では、Vicorの耐放射線電源モジュールによる「高効率」「高電力密度」「低ノイズ」の電圧変換技術について紹介します。これにより、高性能ネットワーク通信用ASICやプロセッサに最適な電力供給ネットワーク(PDN) が構築でき、次世代のLEO/MEO衛星の開発に貢献します。

高性能コンピューティング（HPC）やその他の産業分野でも採用されている独自技術FPAを活用し、100V入力から0.8V/150A出力を実現する衛星向け電源ソリューションを紹介します。

現在、MEWS38は、事前参加登録受け付け中です。

『第38回マイクロエレクトロニクスワークショップ（MEWS38）』

10月23日（木） - 24日（金）

Vicor 講演：10月24日（金）10:40 - 11:40 AM

会場：つくば国際会議場（中ホール300）

講演者：Vicor株式会社 シニアフィールドアプリケーションエンジニア 水谷 豊

講演タイトル：Vicor’s Radiation Tolerant Factorized Power Modules for LEO and MEO Applications

MEWS38 公式サイト：https://ssl.tksc.jaxa.jp/mews/jp/index.html?top

（要事前登録・登録締切10月10日）

Vicorウェブサイトイベントページ：https://www.vicorpower.com/ja-jp/resource-library/events/jaxa-workshop-mews38-japan

■ Vicor ウェブサイトからもプレスリリースをご覧いただけます。

https://www.vicorpower.com/ja-jp/press-room/jaxa-mews38-2025

Vicor について

Vicorは高性能電源モジュールのリーディングカンパニーです。電力源から負荷点まで高い電力密度と高効率を実現する電力供給ネットワークを、モジュールで構成する電源システムソリューションによって実現し、お客様の技術革新に貢献しています。配電アーキテクチャ、電力変換技術、パッケージ技術を、長年にわたり進化させることで、Vicorの電源モジュールは、電力密度、効率、電力容量の向上を続けてきました。Vicor は、ハイパフォーマンスコンピューティング、産業機器、自動車、航空宇宙・防衛などのお客様に製品を供給しており、要件の厳しい産業分野で、電源モジュールの設計、開発、製造を40 年以上続けています。Vicor の特許技術である高周波 DC-DC電力変換テクノロジーは、自動車市場にも最適です。

詳しくは、Vicorウェブサイト： www.vicorpower.com/ja-jp をご参照ください。

Vicorは、Vicor Corporationの登録商標です。

Vicor KK ソーシャルメディア X (Twitter) - @VicorKK





お問い合わせ先：

Vicor 株式会社

イベント事務局：event_jp@vicorpower.com

問い合わせフォーム：www.vicorpower.com/ja-jp/contact-us(https://www.vicorpower.com/ja-jp/contact-us)