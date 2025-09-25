「派遣ビジネス交流会 in 大阪」2025年10月24日（金）に初の大阪開催決定！

エン・ジャパン株式会社

エン・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）は、2025年10月24日（金）に派遣会社の代表限定の「派遣ビジネス交流会」を大阪にて初開催いたします。今回のテーマは「関西から派遣業界を元気に」。派遣会社の代表の皆様は是非ご参加ください。

派遣ビジネス交流会 概要

このたび、派遣会社の代表（代表取締役・社長）限定の『派遣ビジネス交流会』を大阪にて初開催いたします。

これまで東京では延べ50社以上にご参加いただき、派遣業界の動向把握や情報交換ができる場を築いてまいりました。参加者からは「新しい施策につながった」「業界全体に有益なので関東以外でも開催してほしい」といった声も寄せられています。こうした声を受け、このたび大阪での開催を決定した次第です。

今回はご好評の代表同士の交流会に加え、派遣求人マーケットや直近の法制度状況について解説する特別講演も実施いたします。新たな繋がりや最新トレンドを掴む機会としてぜひご参加ください。

＜派遣ビジネス交流会とは？＞

・派遣会社の代表取締役または社長限定の交流イベント

・東京開催ではこれまで50社以上のご参加があり、満足度は毎回90％を超える

＜こんな方にオススメ＞

・同じ目線で経営や派遣事業について意見交換したい方

・派遣事業を成長させる施策や成功失敗事例を知りたい方

・有識者を含めて、市況やトレンドを知りたい方

プログラム

第1部 西日本市場セミナー

派遣求人マーケットや直近の法制度状況の解説をいたします。

第2部 情報交換会（立食交流会）

前半内容を踏まえ、各代表の皆様、各領域有識者を交え、立食形式にて情報交換や交流を深めていただくことができる場となります。

※アルコール／ノンアルコールドリンクおよび軽食をご用意いたします。※椅子のご用意もございます。

詳細

日程 2025年10月24日（金）17:00開始 19:30終了予定 ※途中休憩あり

参加対象 派遣会社の代表取締役または社長

参加費 無料

申込方法 事前予約制、先着20社限定（1社1名のみ）

右記URLよりお申込みください。 https://hakenshien.en-japan.com/public/seminar/view/2278

会場 貸会議室ユーズ・ツウ大阪梅田（会場HP：https://us2-fuji.com/）

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2丁目1-18

JR大阪駅 桜橋出口より南へ徒歩5分／JR東西線 北新地駅 10番出口より北へ30m

地下鉄御堂筋線 梅田駅より徒歩5分／地下鉄四つ橋線 西梅田駅4-B出口上がってすぐ

阪神電車梅田駅より徒歩3分ヒルトンウェスト方面

モデレーター

赤迫 寛｜エン・ジャパン株式会社

エン・ジャパン入社後、大手・中小の派遣会社に対する集客支援を担当。その後、派遣会社向けの採用管理システムや営業支援システムの企画・提案業務に従事。現在は、経営者の皆さまにとっての“気軽な相談相手”を目指し「派遣ビジネス交流会」の企画運営を担当。

応募・就業に関する派遣ユーザーの行動データ分析も行なう。現場の感覚と数値の両面から「今、ユーザーに選ばれる会社とは何か？」を日々考え、現職に従事。

派遣ビジネス研究会

【入会金・年会費無料】

派遣ビジネス研究会とは、会員の方向けに、派遣事業に関する最新情報を幅広くお伝えしていく取り組みです。会員の方には、月1回のメールマガジンやセミナーへの特別価格でのご案内のほか、会員の皆さまのご希望により順次サービスを追加しています。是非この機会にご入会ください。

（主催：エン・ジャパン株式会社、共催：社会保険労務士法人すばる／株式会社ゼクウ）

プレスリリース ダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d725-1066-39356414ac300e3a4e6d0d93a1ecc021.pdfエン・ジャパン株式会社

広報担当

TEL：03-3342-6590

E-mail:en-press@en-japan.com