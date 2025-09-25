暮らしの裏側に潜むスゴ技 -生活に寄り添う製品・技術が大阪に集結！（ものづくりワールド大阪）

RX Japan 株式会社

私たちの暮らしを支える“ものづくり”は、工場や研究所の中だけの話ではありません。靴、歯科器具、生活雑貨、医療機器など、日々の生活に密着した製品の多くが、実は高度な製造技術によって生み出されています。

「ものづくりワールド大阪」では、製造業の専門技術に加え、一般消費者の生活に直結する製品や技術が数多く紹介され、“生活の中のものづくり”を体感できる展示が多数登場します。

さらに、製造業で働く女性たちの交流イベントや、確認が困難な場所でも安全性を保ちながら使える世界最小級のドローン操縦体験など、社会課題や暮らしに寄り添う企画も充実しています。

“進化し続けるものづくりの今”を、ぜひ現地でご取材ください。

注目製品を一部紹介

小間番号：8-68ハイテクを足元に。

HALS超高速3Dプリント技術で一体成型された軽量・高耐の次世代3Dプリントシューズ。通気性・反発力・環境配慮を兼ね備え、快適な履き心地を実現。生体由来素材を使用し、廃棄時の環境負荷も低減。ファッション性も高く、グローバル展開を視野に入れた注目ブランドです。

出展社名：APPLE TREE（株）

製品名 ：Staray（スターレイ）

小間番号：9-64足の個性を、1秒で見える化。

わずか1秒で足を高精度スキャンし、足のすべてを知り尽くす6つのデータを取得。約5秒でレポートが完成し、足の状態を“見える化”します。取得データはオーダーメイドインソールや靴の製作に活用可能。医療・スポーツ・専門店など幅広い分野で導入が進む注目技術です。

出展社名：ホッティーポリマー（株）

製品名 ：ふっとコンシェル

小間番号：57-44見えない矯正で、確かな成果を。

歯列矯正の専門医と共同開発した舌側矯正器具。「医療機器製造業」に登録されており、日本・米・独・中・韓で特許を取得しています。歯の裏側に装着することで外見に影響を与えず矯正可能。安全性と精度に優れた“見えない技術”が医療現場を支えます。

出展社名：キリシマ精工（株）

製品名 ：ゼロシステム

小間番号：8-48図面も、健康管理もお任せ！

AI図形検索やAI-OCRを搭載した図面管理システム「D-QUICK7」を提供している他、全国のジムやフィットネス施設に導入されるクラブマネジメントシステムも展開。共運動施設等への導入実績の高さを誇るトータルクラブマネジメントシステムです。

出展社名：（株）アイサイト

製品名 ：ヘルスケアソリューション

その他注目の併催イベント・特別企画をご紹介

【体験】超狭小空間点検ドローン「IBIS2(アイビスツー)」操縦体験会

点検・計測に特化した世界最小級のドローン「IBIS2」の操縦体験会を、展示会場内で実施します。

「狭い」「暗い」「危険」といった場所でも、安全な場所から点検装置ができます。

インテックス大阪 6号館Aゾーンで開催します（※整理券制）

【交流】製造業で働く女性同士がつながる「ものづくり女子交流会」開催

製造業における女性活躍の推進が注目される中、業界横断で女性同士がつながり、語り合う場として「ものづくり女子交流会」を展示会内で開催いたします。

本企画では、職場環境やキャリアに関する悩みを共有し、他業種とのネットワークを築くことを目的としています。年齢・職種を問わず、製造業に従事する女性ならどなたでも参加可能。リラックスした雰囲気の中で、未来のコラボレーションのきっかけを生み出します。

ダイバーシティや働き方改革の現場を伝える取材テーマとしても、注目の企画です。

＜開催概要＞

日時 ：10月1日（水）

15:30～17:00（受付開始15:15～）

会場 ：インテックス大阪 特設会場

6号館A セミナー会場７.

定員 ：限定50名（先着順）

参加費：無料（ドリンク・お菓子付き）

＜展示会 開催概要＞ 西日本最大級の製造業の展示会

展示会名：第28回 ものづくり ワールド [大阪](https://www.manufacturing-world.jp/osaka/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_0925&utm_medium=other&utm_source=other)

会 期 ：2025年10月1日(水) - 3日(金) 10:00 - 17:00

会 場 ：インテックス大阪 主 催 ：RX Japan株式会社

※今年は、出展社数 1,100社 / 来場者数 33,000名を見込む

IT、DX製品、部品、設備、装置、計測製品などを扱う企業が世界中から出展し、製造業の設計、開発、製造、生産技術、購買、情報システム部門の方々と活発に商談が行われる展示会です。

製造業の最先端事例が学べるセミナーも見どころの一つです。本展は製品カテゴリーごとに10の展示会で構成されています。

