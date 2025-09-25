矢野経済研究所主催セミナーに株式会社A3代表 小澤 隆史が登壇　IPビジネスの最新動向を解説

株式会社Ａ３

IPを活用した多彩な商品やサービスを展開する株式会社A3（本社：東京都豊島区、代表取締役：小澤 隆史、以下A3）は、2025年10月20日（月）16:00～17:00に開催される株式会社矢野経済研究所主催の「WHATSセミナー（ワッツセミナー）」に、弊社代表取締役 小澤 隆史が登壇することをお知らせします。

アニメ・ゲーム・漫画を中心としたIPビジネスが注目を集めている昨今、本セミナーではIPを活用したグッズやイベントなど『IPリアル経済圏』の最前線で年間1,000件以上の企画を手掛けるA3の代表が、IPビジネスの基本構造に加え、「ファン層の変化」「体験価値へのシフト」「グローバル市場のリアルタイム化」などの市場で起こっている潮流を、実務家ならではのリアルな現場の視点を交えて解説いたします。

このような方におすすめ

・アニメ・ゲームなどキャラクターIPビジネスの概要を知りたい方

・IPビジネスの現場で起こっていることを知りたい方

・自社のキャラクターIPの活用方法のヒントが欲しい方

・海外（特に中国）IPビジネスマーケットに関心のある方

■セミナー概要

セミナー名：WHATSセミナー vol.234

講演タイトル：キャラクター・IPビジネスの最新動向 ～IPビジネスの基本構造からリアルな最前線まで～

開催日時：2025年10月20日（月）16:00～17:00

開催形式：オンラインライブ配信

受講料：5,500円（税込）

主催：株式会社 矢野経済研究所

申込期日：2025年10月17日（金）17時

申込：主催者(株式会社 矢野経済研究所様)ページからお申し込みください。

主催者ページ：https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/1020_3.html

■アジェンダ

１．イントロダクション：なぜ今、IPビジネスが注目を浴びているのか

２．IPビジネスの全体像：基本構造とエコシステム

３．市場のリアルな最前線：注目すべき潮流と現場の視点

４．今後の展望と求められるもの

５．質疑応答

■セミナー登壇者

株式会社A3 代表取締役 小澤 隆史

大手からベンチャーなど様々な企業で営業や新規事業開発などを経験し、2012年に株式会社A3を1人で創業。

2014年、アニメ・ゲームなどのIPビジネスに大きな可能性を見出し、「IP」×「Product」×「Market」を組み合わせた独自の戦略を武器に、従業員数370名・年間1000件以上の企画を展開する規模まで会社を成長へと導く。

事業を通して「楽しさを提供し、人々をより豊かにしていくこと」を理念として、現在は国内のみならず海外にも事業領域を拡大し、IPの可能性を世界に広げ続けている。

※取材/講演依頼も随時受け付けております。株式会社A3取材お問合せ窓口(https://athree3.com/press-contact/)よりご相談ください。

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/

【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業

【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus

MomentumBase：https://athree3.com/momentumbase/