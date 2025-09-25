『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』“かくれんぼの駆け引き”にフォーカスしたオンライン対戦モード「FOX HUNT」を10月30日から配信！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、ジャングルを舞台にした究極のサバイバルステルスアクション『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』（PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam(R)）のオンライン対戦モード「FOX HUNT」を10月30日（木）から配信することを「METAL GEAR - PRODUCTION HOTLINE at TGS2025」のステージで発表しました。

「FOX HUNT」は、完全オリジナルのオンライン対戦モードです。本作の世界観の中でステルス要素やサバイバル要素などを駆使し、「隠れる」「探す」といった「メタルギア」シリーズならではのスニーキング要素を取り入れた“かくれんぼ”に近い駆け引きをお楽しみいただけます。 本日、配信に先駆けて「動画投稿ガイドライン」も公開しました。

配信日を楽しみにお待ちください！

最後まで生き残れ！最大12人で対戦可能な完全オリジナルのオンライン対戦モード「FOX HUNT」

隠密部隊『FOX』の隊員候補としてサバイバル形式の訓練ミッションに参加し、武器や装備を現地調達しながら生き残りを目指せ！

※異なるプラットフォーム間でのクロスプレーは非対応です。

■ルールは2種類、2人1組のチームで最大12人プレーが可能

- Survival Capture「ケロタンの確保」が各フェイズの突破条件となるミッション。徐々に数が減っていくケロタンを奪い合い、生き残りを目指す。- Survival Intrude「ゾーン内にいること」が各フェイズの突破条件となるミッション。フェイズ進行に応じて徐々にゾーンの出現数が減っていくため、よりスニーキング重視の行動が有効になる。

■「AT-CAMO」と「ネイキッドセンス」でリアルなかくれんぼの駆け引きを体感せよ

- 瞬時に展開・格納可能な迷彩服「AT-CAMO」各プレーヤーは「AT-CAMO」を標準装備しており、逃走、奇襲、潜入などあらゆる場面でその場に適したパターンに切り替えることができる。- 敵やアイテムを「ネイキッドセンス」を使って探知敵の気配やアイテムの位置を察知するアクション。使用中はスタミナを消費するので要注意。

■プレー報酬にはキャラクターの見た目を変える「変装」や「AT-CAMO」の迷彩パターンなどがランダムで登場

その他、「FOX HUNT」の詳細はコチラ！https://www.konami.com/mg/mgs3r/foxhunt/asia/ja/

『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』公式サイトhttps://www.konami.com/mg/mgs3r/asia/ja/

▼「FOX HUNT」の「動画およびスクリーンショット投稿ガイドライン」は以下をチェック▼https://www.konami.com/mg/mgs3r/foxhunt/asia/ja/guideline

『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』とは

本作は、2004年にPlayStation(R)2向けに発売した『METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER』のリメイク作品です。ストーリー、キャラクター、ボイス、ゲームプレー、音楽など原作の持つ魅力はそのままに、最先端の技術で描かれる高密度かつ美麗なグラフィックスと、立体的なサウンド表現によって、進化を遂げた“究極のサバイバルステルスアクション”をお楽しみいただけます。 戦闘ダメージの描写も進化し、傷、火傷、弾痕がリアルタイムで表現されるなど、リアリティを徹底して追求。

さらに、オリジナルの俯瞰視点に加え、新しいゲームに慣れ親しんだ世代のための三人称視点のプレースタイルを採用し、圧倒的な没入感と臨場感を実現しています。（全世界累計出荷本数※100万本突破）

※2025年8月28日時点当社調べ

※パッケージ版出荷数とダウンロード版販売数の総計

「メタルギア」シリーズとは

「敵に見つからないように潜入する」極限の緊張感――。「戦闘を避け、敵に見つからないように潜入する」という、一般的なアクションゲームとは逆転の発想から生まれ、ステルスアクションゲーム（かくれんぼアクション）という新しいジャンルを作り出した、革新的なゲーム性をもつシリーズ作品。1987年に第1作目『METAL GEAR』を発売した。

「メタルギア」シリーズポータルサイト：https://www.konami.com/mg/(https://www.konami.com/mg/)

「メタルギア」シリーズ公式X：@metalgear_jp

タイトル

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

（メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーター）

発売日

2025年8月28日

メーカー

KONAMI

メーカー希望小売価格

スタンダードエディション

8,580円（税込） ※パッケージ版はPlayStation(R)5のみ

デジタルデラックスエディション

9,790円（税込）

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Premium Pack

PlayStation(R)5 ゲームソフトセット 希望小売価格：38,500円（税込）

Steam(R) キーコードセット 希望小売価格 38,500円（税込）

Steam(R) キーコードセット（Digital Deluxe Edition） 希望小売価格：39,710円（税込）

Premium Pack (ゲームソフトなし) 希望小売価格：29,920円（税込）

ジャンル

タクティカル・エスピオナージ・アクション

CEROレーティング

D（17歳以上）

対応機種

PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam(R)

