RESERVA予約システムに新機能搭載！予約者自身で施設の利用時間を延長できる「利用時間延長機能」を提供開始

株式会社コントロールテクノロジー

株式会社コントロールテクノロジーは、クラウド型予約システム「RESERVA（レゼルバ）」において、予約者自身が施設利用中に利用時間を延長できる新機能「利用時間延長機能」をリリースしました。本機能は、レンタルスペースや会議室など、終了時間が不確定になりやすい施設の運営に最適です。利用者はメールやマイページから延長操作を行うことで、即座に延長時間と料金を確認でき、店舗側は無人運営をスムーズに実現できます。

「利用時間延長機能」詳細 :https://digital.reserva.be/function-introduction-facility-extention/

■RESERVA概要

RESERVAは、施設運営、観光、教育などを含む350業種以上に対応する国内最大級のクラウド型予約システムです。累計導入実績は35万社を超え、オンライン予約、来店受付、顧客データ管理、決済機能を一体的に提供します。今回追加された「利用時間延長機能」は、急な延長にも自動対応でき、管理者と利用者双方にとって利便性が大幅に向上します。

■開発の背景

レンタルスペースや会議室などの利用において、利用時間を延長したいというリクエストは頻繁に発生します。従来は管理者側での対応が必要でしたが、現場での即時対応は難しく、無人運営の障壁となっていました。こうした課題を解消するべく、当社は利用者自身が延長操作を行える「利用時間延長機能」を開発しました。

「利用時間延長機能」利用時の予約サイト画面イメージ

■関連機能の紹介

・セルフチェックイン機能(https://digital.reserva.be/function-introduction-self-checkin/)

利用者が受付端末やスマホでチェックイン可能

・RemoteLOCK連携(https://digital.reserva.be/function-introduction-remotelock/)

鍵の受け渡しを自動化し、無人運営を実現

・予約受付締切設定機能(https://digital.reserva.be/function-introduction-closing-reservation/)

利用開始直前まで柔軟に受付可否を設定

■関連リンク

・無料で高度な予約サイトが作れる！業界トップシェア【RESERVA】の無料で使えるおすすめ機能(https://digital.reserva.be/recommended-free-features-of-reserva/)

・無人化運営のすすめ｜メリットや導入手順を紹介(https://fc.reserva.be/unmanned-operation-recommendation/)



当社では今後も、各種施設における予約業務のDX推進を支援すべく、より専門的かつ実用的な情報発信を強化してまいります。

【会社概要】

会 社 名：株式会社コントロールテクノロジー

設 立：2013年8月

代 表 者：谷本 秀一

所 在 地：〒108-6105 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 5階

事 業 内 容：クラウド型予約システム「RESERVA」

および各種業界特化型予約ソリューションの開発・運営

企 業 H P ：https://tech.controlgroup.jp

保 有 認 証：ISMS（ISO/IEC 27001:2022）

ISMSクラウドセキュリティ（ISO/IEC 27017:2015）