KPMGジャパン

KPMGインターナショナル（チェアマン：ビル・トーマス）は、米国の調査会社IDCが発表したIDC MarketScapeレポート「Worldwide Artificial Intelligence Services 2025 Vendor Assessment」において、KPMGがAIイノベーションを牽引するサービスベンダーのリーダーに選出されたことをお知らせします。

本レポートにおいて、KPMGが高く評価されたポイントは以下の通りです。

- サービス提供体制、デリバリーモデル、戦略的提携、イノベーションおよび研究開発に関する取り組み、ならびにAIサービスの幅広い提供実績- 現地対応を含む柔軟かつ高品質な顧客対応力、ニーズに応じた価格設定、主要ステークホルダーとの効果的な関係構築、ならびに非技術系ユーザーへの分かりやすい情報提供と知見の共有

IDC MarketScapeレポートの抜粋は、こちら(https://kpmg.com/xx/en/our-insights/ai-and-technology/kpmg-recognized-as-a-leader-in-worldwide-ai-services.html)からご覧ください。

IDC（International Data Corporation）について

マーケットインテリジェンスやアドバイザリーサービス、情報テクノロジーや電気通信、コンシューマーテクノロジー市場向けのイベントを提供する米国企業であり、本調査レポートでは、IDCによる分析とカスタマーフィードバックをもとに独自の評価ツール「IDC MarketScapeモデル」を用いて、さまざまなビジネス領域でコンサルティングサービスを提供するグローバルプロバイダーを評価しています。

