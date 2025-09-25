次世代型「貼るだけ1dayまつげ」ブランド Majilash が誕生

プラスカンパニー株式会社

2025年9月、アイラッシュ市場に新しいカテゴリーが加わりました。

東京で25年に渡りまつげ専門事業を展開してきた プラスカンパニー株式会社（本社：東京都渋谷区）が長年のノウハウと実績をもとに開発した新作を発表。



グルー（のり）不要、数秒で装着できる次世代型まつげブランド 「Majilash（マジラッシュ）」 をローンチしました。従来型のつけまつげやサロン施術の価値を高めつつ、セルフユース市場に新たな可能性を広げます。

アジアで一般化、日本市場に求められていた“貼るだけ”モデル

アジアでは既に「貼るだけで装着できるまつげ」が一般化しつつあり、日本でもサロン施術やグルー式つけまつげと並ぶ新しい選択肢として期待されています。

サロンの施術はプロの技術による美しい仕上がりや特別感が魅力で、多くの指示を集めています。一方で日常的な利用シーンでは「短時間でセルフケアしたい」「日々のコストを抑えたい」といった声も高まっており、Majilashはそうした日常ユースに最適なソリューションとして誕生しました。

Majilashは日本のユーザー向けに、まつ毛の長さやデザインを徹底的に研究し、日本人の目元に馴染む自然さを追求。「派手過ぎず、でも物足りなくない」バランス感を大切にした独自の設計が、毎日のメイクに自然に溶け込みます。

Majilashが実現する“新しい装着体験”

Majilashの最大の強みは、「日本人のニーズに合わせた長さと、自然なデザインにこだわり抜いた」点で、「構造」と「使い勝手」から設計を一新しました。

- 皮膚ではなく、自まつげに装着→ まぶたへの負担がなく、自然な仕上がりに。- のり付け不要→ 接着剤を扱う手間や失敗がなく、誰でも安定した仕上がりを再現可能。- 部分設計によるアレンジ性→ 幅の狭い設計で、日によって本数や長さを調整可能。自分自身のまつげをデザインする感覚で使える。- 装着が簡単→ 数秒で装着完了。セルフケアのハードルを大幅に下げる。- 安定感とオフのしやすさを両立→ 装着中は取れにくく、外すときはスムーズ。毎日の使用にストレスがない。

この「使い勝手」と「自由度」が、従来のつけまつげにはなかった新しいセルフアイラッシュ体験を提供します。

想定される主要ターゲット層

Majilashは幅広い層にフィットするよう設計されており、特に以下のユーザーから高い支持が見込まれます。

- サロンに通う時間が取りづらい働く女性やママ世代- セルフケア時間を最小限にしたい層- 「簡単だから続けられる」リピート購入ユーザー- 親子（母娘）での利用者

“日常的に無理なく取り入れられる” という特長が、リピート需要を自然に生み出す要因となっています。

ー商品概要ー

商品名：Majilash（マジラッシュ） 全4種

01 Mira（最もナチュラルで素まつげ風）

02 Lily（華やかさとナチュラルさのバランス）

03 Emma（2025年トレンドの束感まつげ）

04 Bimajo（光文社「美魔女」とのコラボデザイン）

価格：1箱 \2,420（税込）

内容量：120束入り（片目に2束ずつ1日両目で4束使用 → 約1ヶ月分）

発売日：2025年9月4日

販売チャネル：公式ECサイト「Majishop」および提携美容サロン

5. 導入・問い合わせ窓口

プラスカンパニー株式会社

公式ECサイト： https://store.majishop.jp

代理店制度案内：弊社までお問い合わせください

Instagram：@majilash_official

お問い合わせ：info@majishop.jp