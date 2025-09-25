株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は、2025 年 10 月 24 日（金）に書籍『ハートに火をつけろ!! ばったんイラスト＋コミック作品集』（ばったん著）の展示フェアを開催するとともに、出版記念オリジナルグッズを販売致します。





実写ドラマ化した『けむたい姉とずるい妹』（講談社）や『まばたき』『姉の友人』（ともにリイド社）など、話題のコミック作品を多数発表し、漫画家としての地位を確立している、ばったん。

その活動はコミックのみならず、書籍の装幀や原画展などイラストレーションにも活動の場を広げています。

本書は、そんな人気漫画家・ばったんによる初のイラスト作品集です。

■内容

ばったんがこれまでに開催した個展で大好評だったオリジナル作品はもちろん、人気コミックの装画イラストや表紙カラーイラスト等の数々を、B5 大判・オールカラーで一挙掲載。

計 24 ページの豪華描きおろしコミック（カラー）や、ばったんと親交の深い友人であり文筆家 pha とのスペシャル対談も収録しています。

収録内容









・描きおろしコミック：『Kinbae（金蝿）』

・作品集：個展『Kinbae（金蝿）』『Munich（ミュニック）』『Set Your Heart on fire（ハートに火をつけろ）』等のオリジナル作品

・クライアントワーク：コミック『にじいろコンプレックス』『かけおちガール』『けむたい姉とずるい妹』『ファタールゲーム』（ともに講談社）、『姉の友人』『まばたき』（ともにリイド社）、『そしてヒロインはいなくなった』（双葉社）等の装画や表紙カラーイラスト等

・特別対談：ばったん×pha（文筆家）











描きおろしコミック＆オリジナル作品：個展『Kinbae（金蝿）』より



オリジナル作品：個展『Munich（ミュニック）』より



オリジナル作品：個展『ハートに火をつけろ』より



その他、オリジナル作品も多数収録

■展示フェア＆出版記念グッズも発売！

書籍の刊行を記念して、蟹ブックス、青山ブックセンター本店で刊行記念フェアを開催致します。

書籍の先行販売や、出版記念オリジナルグッズを販売致します。

※出版記念オリジナルグッズの詳細は、今後、弊社ホームページ等で情報を更新致します。

＜フェア情報＞

会期：2025 年 10 月 17 日（金）～11 月 12 日（水）

場所：蟹ブックス 東京都杉並区高円寺南 2-48-11-2F

内容：展示のほか、複製原画や書籍・オリジナルグッズの販売（予定）

イベント：在廊予定日は SNS で告知致します

会期：2025 年 11 月 19 日（水）～12 月 2 日（火） ※最終日は 17 時まで

場所：青山ブックセンター本店 東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山ガーデンフロア B2F

内容：作品集の描きおろしコミック原画を展示販売。その他、複製原画や書籍・オリジナルグッズの販売（予定）

イベント：11 月 23 日（日）サイン会

詳細およびチケットお申し込みページ↓

サイン会：https://aoyamabc.jp/products/11-23-baxtutanevent

展示：https://aoyamabc.jp/products/11-19-12-1-baxtutangengaten

※その他の書店でもフェアの開催を予定しております。最新情報は弊社ホームページをご覧ください。

■プロフィール





ばったん

漫画家。

二〇一六年『にじいろコンプレックス』（講談社）でデビュー。

著作は『姉の友人』（リイド社）、『かけおちガール』（講談社）、『そしてヒロインはいなくなった』（双葉社）、『ファタールゲーム』（講談社）など。

犬が好き。

■書籍情報









タイトル：『ハートに火をつけろ!! ばったんイラスト＋コミック作品集』

著者：ばったん

定価：3,960 円（本体 3,600 円＋税）

仕様：B5／ソフトカバー／160 頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-061-0

発売日：2025 年 10 月 24 日（金）

＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ