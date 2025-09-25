JIMMY CHOOよりWINTER CAPSULE 2025がローンチ

Jimmy Choo Tokyo 株式会社

JIMMY CHOOのWINTER CAPSULE2025は、JIMMY CHOOのグラマラスなエッセンスをさりげなく織り込みながら、洗練された機能美を表現。新作とアイコニックなシルエットが、肌に心地よいリュクスなテクスチャーで登場し、寒い季節にふさわしい温もりとスタイルを提案します。

キーアイテムのシューズスタイルには、2025 SUMMER COLLECTIONに初登場した 「ALIDA」 スリングバックがウィンター仕様で登場します。クロッグを大胆かつ遊び心たっぷりに再解釈したこのスタイルは、ボリューム感の あるプラットフォームと艶やかなカーフレザー、シアリングのトリムが特徴で、温もりと彫刻的な力強さを兼ね備えています。

「ELERI」 バレリーナ はシアリング素材にすることで、タイムレスなシルエットにひねりを加えた1足。「HALI」 アンクルブーツ はベルベットスエードに、シアリング付きの襟とフック＆アイのレースアップを施し、冬らしい表情にしあげています。「TAMIA」 ブーツ はチェルシーブーツのシルエットを再解釈し、「TASMIN」 ニーブーツとともに、繊細なケーブルニットのディテールが印象的です。

「DIAMOND MAXI RETRO」スニーカーはブランドのシグネチャーを季節感あふれる素材でアップデート。秋らしい色合いのベルベットスエードに、シアリングのトリムとライニングを施し、メンズ、ウィメンズともに最大限の快適さを提供します。「DIAMOND MAXI MULE 」はダイヤモンドマキシのコンフォートなスリッポンスタイルに進化させた一足。柔らかなスエードにシアリングのライニングとフットベッドでを合わせ、フォーム入りのパプパネルがピローのようなシルエットを生み出します。ダイヤモンドソールには柔らかめのコンパウンドを採用し、快適さとグリップ力を両立。イージーさ、リッチな質感、ラグジュアリーな魅力を兼ね備えたミュールです。「MANON」 ローファー は、伝統的なクラフツマンシップと冬の快適さを融合させた一足。ベルベットスエードに、柔らかなシアリングのライニングを施し、クラシックなドライビングソールとレザーのレースアップで仕上げられています。 こちらもユニセックスで展開されます。

バッグでは、シグネチャーである「CINCH」 バッグ が、「TAMIA」や「TASMIN」ブーツと同じ繊細なケーブルニットディテールを施した、100%イタリアンバージンウールで登場。「DRAWSTRING TOTE M」 は、ナチュラルなセミカーリーシアリングに、コントラストを効かせたブラックレザーのストラップと刺繍を組み合わせ、ベストセラーの定番スタイルにシーズンらしいツイストを加えています。バイカーレザーのドローストリングクロージャーがエッジを効かせ、ソフトタッチのシアリングが本物の温もりと豊かな質感を演出します。アイコニックな 「BON BON」イブニングバッグは、柔らかなシアリングでWINTER仕様にアップデートされ、ブランドを象徴する定番アイテムを冬仕様で再解釈しました。

クラフツマンシップを遊び心たっぷりに表現した「SOFT FOX MINI BAG」 はマルチカラーのシアリングで作られ、刺繍のディテールやレザー仕上げの耳が特徴的なバッグです。「FOX CHARM」 は季節のアクセサリーに遊び心を加えるアイテムで、バッグや小物に取り付けられるようデザインされました。チャームは、季節を彩るラグジュアリーなアイテムとして、贈り物やストッキングフィラーにぴったりで、WINTER CAPSUEのウィットに富んだスピリットを体現しています。

メンズ限定では、シグネチャーの「DIAMOND MAXI」スニーカーがハイブリッドなハイキングブーツ「DIAMOND MAXI HIKE」に進化しました。伝統的なレースフックで、しっかりとしたフィット感を実現。ソフトなコンパウンドで構成されたファセットソールがグリップ力と滑り止め性能を高め、スタイルとパフォーマンスを両立します。メンズラインを完成させるのは、スエードまたはナッパレザーで展開される 「REGGIE CHELSEA BOOT」、そして柔らかなナッパレザーで作られた新作の 「CINCH BACKPACK」。クラフツマンシップ、快適さ、シーズナルなスタイルを融合したコレクションとなっています。

【ABOUT JIMMY CHOO】

JIMMY CHOOは、1996年に設立されたグローバルラグジュアリーアクセサリーブランドです。グラマラスな感性と遊び心あふれる大胆なスピリットを持ち合わせ、自信を呼び覚ますスタイルと卓越したクラフツマンシップを誇り、セレブリティの装いやレッドカーペットスタイルで知られています。ブランドの革新的精神と伝統的技術を融合させ、レディースシューズ、ハンドバッグ、フレグランス、アクセサリーの多彩なコレクションを展開するとともに、メンズコレクションも拡充しています。CEOのハナ・コールマンとクリエイティブ・ディレクターのサンドラ・チョイは「グラマラスな魅力、オプティミズム、喜び」をビジョンに掲げ、世界に誇るグローバルブランドを築き上げてきました。JIMMY CHOOはグローバルファッションラグジュアリーグループであるカプリホールディングス（ニューヨーク証券取引所：CPRI）の傘下ブランドです。