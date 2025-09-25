「SWIMMER」がスマートフォン専用ミニフォトプリンターの「iNSPiC」とコラボレーション！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている大人気雑貨ブランド「SWIMMER」は、キヤノンマーケティングジャパンのスマートフォン専用ミニフォトプリンター「iNSPiC PV-223(以下「iNSPiC」)」とのコラボレーションが決定！
「iNSPiC」はスマホとBluetoothで簡単接続、スマホのなかの画像をシールにできる手のひらサイズのフォトプリンター。別売りのプレートでプリンターを”着せ替え”が可能です。本コラボレーションでは、「iNSPiC PV-223」本体と着せ替えプレートが当たるキャンペーンを実施します！「iNSPiC」専用アプリでは、期間限定でSWIMMERデザインのスタンプやフレーム第一弾を公開中！第二弾も公開予定ですのでお楽しみに。
“かわいいがぎゅっ！”とつまったSWIMMERコラボレーションキャンペーンにぜひご参加ください♪
抽選で計20名様に「iNSPiC PV-223」とSWIMMERデザインの着せ替えプレートをプレゼント！
■応募期間
2025年９月25日(木) 12:00 ～ 2025年10月31日(金) 23:59
■応募方法
１.各SNSをフォロー
X：@ichikaraLab(https://x.com/ichikaraLab)
Instagram：@canonmj_inspic(https://www.instagram.com/canonmj_inspic/)
２.「iNSPiCやSWIMMERへの熱い想い」をコメント
※キャンペーンの細かい応募規約は各SNSをご確認ください。
■賞品
・抽選で計20名様（X、Instagramそれぞれ10名様）
・iNSPiC PV-223 1台
・SWIMMERコラボデザイン着せ替えプレート 1枚
※本体カラーは、ホワイト・ブルー・ピンクから1色選択可能
※プレートのデザインは、2種から選択可能
“かわいいがぎゅっ！”とつまったプレートのデザインは、投票で決定☆
5種類の中から投票数が多い2種が賞品に！投票ページよりぜひご参加ください。
■投票期間
2025年９月25日(木) 20:00 ～ 10月13日(月・祝) 23:59
投票はこちら！ :
https://survey.personal.canon.jp/enq/enq_form.php?qIds=oR2pVKDINV9ELGLYhNlW2g
【ミニフォトプリンター「iNSPiC PV-223」とは】
スマホと一緒に持ち運びできるコンパクトサイズの「iNSPiC」。重さわずか177グラム、大きさ120mm（縦）×84mm（横）×21.5mm（高さ）、持ち運びもラクラクです。スマホから直接プリントできるので、パーティーやイベントで、友だちと撮った写真をその場ですぐにプレゼントしたり、かざったり大活躍。携帯できるから、プリントしたい瞬間を逃さない、スマホ専用のミニフォトプリンターです。シール用紙で印刷されるので、切り貼りも簡単。日常ログやスマホのなかの”好き”のプリントにもぴったり。
https://personal.canon.jp/product/printer/miniphotoprinter/branding/pv223
【SWIMMERについて】
「SWIMMER」（スイマー）は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランドです。
動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博しました。2018年の展開終了後、新運営会社の【株式会社パティズ】にて2020年に復活。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びています。
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
社名： アイピーフォー株式会社
本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋
代表取締役： 小濱 剛
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
設立： 2002年05月
電話番号： 03-5951-1940
HP： https://www.ip4.co.jp/
問合先：rights@ip4.co.jp
(C)patty's co.,ltd.All rights reserved.