ミニフォトプリンター「iNSPiC PV-223」が大人気雑貨ブランド「SWIMMER」とコラボ

キヤノンマーケティングジャパン株式会社（代表取締役社長：足立正親、以下キヤノンMJ）の企業内起業「ichikara Lab（イチカララボ）」は、ミニフォトプリンター「iNSPiC PV-223(以下「iNSPiC」)と大人気雑貨ブランドの「SWIMMER（スイマー）」とのコラボレーションを実施します。「iNSPiC」専用アプリで「SWIMMER」デザインのフレームやスタンプを公開するほか、SNSではiNSPiC本体とコラボデザイン着せ替えプレートが当たるプレゼントキャンペーンを開催します。

https://personal.canon.jp/product/printer/miniphotoprinter/collaboration

●「iNSPiC」アプリでの期間限定エフェクトの公開

「iNSPiC」の専用アプリ「Canon Mini Print」では、期間限定で「SWIMMER」デザインのフレームとスタンプを公開します。お気に入りの画像と組み合わせたオリジナルの1枚を、iNSPiCでプリントして楽しむことができます。

■第1弾（スタンプ8種、フレーム 3種）

配信期間：2025年9月25日（木）12:30～2026年6月30日（火）23:59

■第2弾（スタンプ8種、フレーム 3種）

デザイン：未定

配信期間：未定

●SNSプレゼントキャンペーン概要

「SWIMMER」とのコラボを記念して、SNSでは抽選で計20名に、iNSPiC本体1台とSWIMMERコラボデザイン着せ替えプレートをプレゼントするキャンペーンを実施します。プレートのデザインは人気投票によって5種類のうち上位2種類に決定します。

■応募期間

2025年9月25日（木）12:00～2025年10月31日（金）23:59

■応募方法

・X：１.@ichikaraLab（https://x.com/ichikaraLab）をフォロー

２.対象の投稿に「iNSPiCやSWIMMERへの熱い想い」を引用リポストでコメント

・Instagram：１.canonmj_inspic（https://www.instagram.com/canonmj_inspic/）をフォロー

２.「iNSPiCやSWIMMERへの熱い」をキャンペーン投稿へコメント

■賞品

・iNSPiC PV-223 1台

・iNSPiC PV-223専用SWIMMERコラボデザイン着せ替えプレート 1枚

■着せ替えプレートの人気デザイン投票開催中

賞品となるプレートのデザインは、5種類のうち人気の2種類のみ。

・投票期間：2025年9月25日（木）12:30～2025年10月13日（月・祝）23:59

・投票ページ：https://survey.personal.canon.jp/enq/enq_form.php?qIds=oR2pVKDINV9ELGLYhNlW2g

※その他キャンペーンに関する情報は各SNSアカウントをご確認ください。

●SWIMMERについて

「SWIMMER」は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランドです。動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博しました。

2018年の展開終了後、新運営会社の「株式会社パティズ」にて2020年に復活しました。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びています。

SWIMMERを通して年齢や性別に関係なくかわいいものを着たり使ったりすることを心から自由に楽しんでほしい、そんな思いがデザインやキャラクター達に込められています。

⚫ ミニフォトプリンター「iNSPiC PV-223」について

●手のひらにおさまる可愛いサイズ感で、バッテリー内蔵。気軽に持ち運べるので、家の中の好きな場所や外出先など、さまざまな場面でプリントできます。

●Zero Ink(R) Technology※1を採用し、インクカートリッジを使わずにフルカラー印刷が可能です。プリントに必要な色は専用フォトペーパーに埋め込まれています。専用フォトペーパーはシール紙になっているので、プリントした写真はそのまま保存するだけでなく、切り貼りして楽しめます。

●スマホやタブレットとBluetoothで接続し、専用アプリ「Canon Mini Print」を使って簡単にプリントできます。最大8分割のコラージュやサークルレイアウトなど、さまざまなレイアウト印刷を楽しめるほか、スタンプやフレーム、フィルターなどの加工も可能です。

※1．Zero Ink(R) Technology は、米国Zink Holdings LLC.の開発技術です。

また「iNSPiC PV-223」では、UV印刷にて名入れを施すサービスを提供しています。企業やブランドのロゴ、名前や日付などを印刷した名入れギフトは、記念品や大切な方へのギフトにおすすめです。

●名入れサービス紹介ページ：https://personal.canon.jp/product/printer/miniphotoprinter/name

⚫ ichikara Labについて

ichikara Labは、若年層マーケティングの強化と新たな顧客層へのリーチをめざし 2020 年4 月に設立されたキヤノンMJ初の企業内起業です。若年層マーケティング活動を軸に、ミニフォトプリンター「iNSPiC」「SELPHY」ブランドのマーケティングプランニング、新規商品・サービスの企画開発に取り組んでいます。

またワクワクする未来の実現に向けて、これまでのプリントの在り方にとらわれない新しい体験をともに生み出していけるサービスや技術、アイデアを募集しています。お問合せはichikara Labページ下部「CONTACT」よりご連絡ください。

●ichikara Lab WEBページ：https://corporate.canon.jp/profile/business/new-value-creation/ichikaralab

●X（旧Twitter） アカウント：ichikara Lab／イチカララボ【公式】（@ichikaraLab）https://x.com/ichikaraLab