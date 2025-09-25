ハイレゾ、総務省「デジタルインフラ強靱化事業」における「データセンター等の特定電気通信施設整備事業」間接補助事業者に採択

株式会社ハイレゾ

株式会社ハイレゾ（本社：東京都新宿区、代表取締役：志倉喜幸、以下当社）は、総務省が実施する「データセンター、海底ケーブル等の地方分散によるデジタルインフラ強靱化事業（以下、デジタルインフラ強靱化事業）」において、一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会（以下、CIAJ）より、デジタルインフラ整備基金「データセンター等の特定電気通信施設整備事業」に係る間接補助事業者に採択されたことをお知らせいたします。

■総務省「デジタルインフラ強靱化事業」とは

「デジタルインフラ強靱化事業」とは、総務省が実施するデータセンター、海底ケーブル、インターネット接続点（インターネットエクスチェンジ（IX））等のデジタルインフラの地方立地を支援する事業です。本事業では、デジタルインフラ整備基金（特定電気通信施設等整備推進基金）を財源として、デジタルインフラ整備を行う民間事業者に助成を行っています。

このたび、基金設置法人として補助事業を行うCIAJより、「特定電気通信施設整備事業（データセンター）」に係る間接補助事業者に採択されました。

当社はこの採択を契機に、今後も、持続可能な社会の実現に向けて、次世代インフラの地方分散化およびインフラ基盤の拡張に尽力いたします。

（ご参考）デジタルインフラ整備基金「データセンター等の特定電気通信施設整備事業」に係る間接補助事業者の採択について（CIAJ）(https://www.ciaj.or.jp/topics2025/11870.html)

株式会社ハイレゾ 会社概要

会社名 株式会社ハイレゾ

本店 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦106-1

東京本社 東京都新宿区市谷田町3-24-1

代表者 代表取締役 志倉 喜幸

事業内容 GPU専用データセンターの運営、GPUクラウドサービスGPUSOROBANの提供

コーポレートサイト：https://highreso.jp/

GPUSOROBAN： https://soroban.highreso.jp/

サービスお問い合わせ先：soroban_support@highreso.co.jp