B20 & B30 - 屋外でも発揮されるパワー、スピード、そして精度

プロフォト株式会社Profoto B20（250 Ws）と B30（500 Ws）は、バッテリー駆動ライトの新たなスタンダードとなった B10 シリーズのすべての要素をベースとしています。

Profoto B20 & B30 を含む、これらのモデルは、人気のB10シリーズを基盤に、さらなる高速性能、強力なLEDライト、そして圧倒的な汎用性を兼ね備えています。あらゆる撮影環境で信頼性を求めるプロフェッショナルフォトグラファーのニーズに応えるべく設計されました。

堅牢なラバー加工が施された外装は、重量のあるライトシェーピングツールにも確実なグリップ力を提供し、過酷な現場でも高い耐久性を発揮します。

B10Xと比較して13％高速化されたリサイクルタイムにより、決定的瞬間を逃すことなく撮影可能。新設計のフラッシュチューブは、ユーザー自身による現場での迅速な交換が可能で、ワークフローの中断を最小限に抑えます。

さらに、11ストップのパワーレンジが、繊細なフィルライトから力強いライティングまで、比類なきクリエイティブな柔軟性を提供。3つのフラッシュモード（機材寿命を延ばす「ECOモード」、瞬時にパワーを強化する「Boostモード」、最短閃光時間で動きを止める「Freezeモード」）により、あらゆる撮影シーンに対応します。

Profoto B20/B30は、次世代のライティングソリューションとして、プロフェッショナルの創造力をさらに引き出します。

【Webページ】Profoto B20 & B30(https://www.profoto.com/jp/ja/still-photography/experience/profoto-b20-b30/)

Profoto B20

Profoto B20&B30

Profoto B30

驚きのバッテリーパフォーマンス

内蔵のバイカラー LED の出力は B10X シリーズより 50％ 向上した40Wのパワーがあります。

B20 と B30 はスチールと動画を組み合わせた撮影にさらに効果的です。Profoto の定評あるライトシェーピングシステムには、120種類以上のライトシェーピングツールやアクセサリーがあり、組み合わせることでクリエイティブなビジョンを現実のものにすることができます。

B20 と B30 は、操作性の高い直感的な ProfotoUI を搭載しており、細かい技術的設定をほとんど必要としません。

Profoto のすべての製品は、高品質なパーツで、細部にこだわって製造されており、常に高い性能を発揮し、撮影のたびに一貫した色温度で美しい光を提供することを保証します。比類のない信頼性、スピード、そして精度を誇る B20 と B30 は、あなたの働きに十分に応えるために設計されています。

機能詳細

シンクロポート: 信頼性の高い有線スタジオトリガーに対応し、プロフェッショナルな撮影環境でも安定した同期を実現。

ECO モード: 熱を効率的に逃がすことで、機材の寿命を延ばし、長時間の撮影にも安心して対応。

頑丈なグリップ: 優れたグリップ力により、どんな現場でも安全かつ迅速なハンドリングが可能。

オプションの人間工学的ハンドル: 大型ライトシェーピングツールの操作性を向上させる専用ハンドルを追加可能。快適な取り回しをサポート。

主な特長と技術革新

リサイクルの迅速化: B10Xと比較して13％の高速化を実現。テンポの速い撮影現場でも、決定的瞬間を逃しません。

40W バイカラー LED: B10Xより50％明るく、スムーズな調光機能と高CRIを備えたLEDが、動画撮影やライティングの精度を向上させます。

堅牢性: 最大サイズのRFiソフトボックスにも対応。過酷な環境や要求の厳しいセットアップでも、安定したパフォーマンスを発揮します。

11 f-stop のパワーレンジ: 0.25 Ws から500 Ws までの広範な出力で、繊細なライティングからパワフルな演出まで、思い通りの表現が可能です。

ユーザーが交換可能なフラッシュチューブ: 工具不要で瞬時に交換可能。ダウンタイムを最小限に抑え、撮影の流れを止めません。

Photo: Evan Nakaプロフォト株式会社について 【会社概要】

社名：プロフォト株式会社

本社所在地：〒104-0043東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲 3階

設立： 2005年5月

事業内容： カメラ撮影向けストロボ機材やフラッシュなどの製造および販売

HP：https://profoto.com/jp(https://www.profoto.com/jp/ja/)