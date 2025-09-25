HoYoverseが贈る最新作、キミの星をつくるスローライフゲーム『プチプラネット』が発表

株式会社COGNOSPHERE

グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは本日、新作スローライフゲーム『プチプラネット』を発表しました。「ここは、『夢』が見える星！」をスローガンに掲げる『プチプラネット』は、創造、探索、マルチプレイ体験の楽しさを融合し、無限の可能性を秘めた宇宙をプレイヤーの皆様へお届けします。

また、初のβテスト「居心地テスト」の参加者募集は公式サイトにて受付中です。心温まる体験と、個性豊かな仲間たちとの出会いに満ちた素敵な旅をひと足早く体験してみましょう。

『プチプラネット』居心地テストの参加者募集はこちら

https://hoyo.link/XrwvHkeiH

『プチプラネット』居心地PVはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kLFMQ2umk-w ]

『プチプラネット』では自分の星を育てて、宇宙に散らばるたくさんの星と関わり合うことで、一つの星系が完成されていきます。旅はあなたの星から始まりますが、やがてモフモフなお友だちと出会い、彼らの小さな星と繋がることができます。みんなとの絆が深まり、星が成長すると、星の活力のもと--「ルカ」があなたの星に息を吹き込み、豊かな地形や景観を生み出してくれます。

自分の星で多種多様なアクテビティを満喫しよう

作物栽培、釣り、潮干狩り、鉱石発掘、料理、クラフト…『プチプラネット』では、楽しさ満載のスローライフを過ごすことができます。一風変わった作物を収穫したり、多種多様な生態系を探索したり、モフモフなお友だちと集まったり…ここでは、ふとした日常に一瞬のきらめきがきっと訪れるでしょう。さらに、プレイヤーの創造力を解き放つことができます。お気に入りのファッションに着替えてユニークなコーデを楽しめるほか、多彩なインテリアで自分が好きなように部屋や星をデザインすることも可能。「ルカ」の力を借りれば、空や芝生や砂浜さえ自分好みに変えられます。

個性豊かな住民たちと絆を築こう

旅の途中で出会う個性豊かな住民たちは、性格も境遇も夢も異なって、彼らとの絆によって、星系はより一層輝きを増していきます。また、それぞれの星の住民たちを誘えば、自分の星に引っ越してもらえるかもしれません。プレゼントの交換や、お互い交流をして仲良くなることで、かけがえのない絆を築くことができます。住民たちと一緒に星を盛り上げ、友情を深めていきましょう！『プチプラネット』では、関係性の構築が日常のゲームプレイに自然に溶け込みます。普段の暮らしの中で住民たちとより深い繋がりを見出すことで、何気ない出会いが宇宙の奇跡へと変わっていきます。

星海旅行へ出かけよう

『プチプラネット』での絆は自分の星だけに留まりません。プレイヤーは車に乗って、熱心な仲間たちと星の海の旅に出かけることができます。未知の星々を訪れ、珍しい生き物と出会い、特別なレシピを手に入れ、思いがけない仲間たちと出会いましょう。賑やかで活気に満ちた交流の場・スターマーケットでは、更なる体験が繰り広げられます。そこでコーヒーを飲みながらおしゃべりを楽しみ、イベントや行事に参加することで、「偶然の出会い」から「長い付き合い」になれる友達が見つかるかもしれません。

アニメ調の3D表現と独自のアートスタイルが特徴の『プチプラネット』は、HoYoverseが手掛ける初のスローライフゲームです。現時点ではPCとモバイル端末に対応することが決定しており、他のプラットフォームでの展開も視野に入れて開発を進めています。また、様々なマルチプレイ要素についての可能性も積極的に探求している最中です。

今回の初βテスト「居心地テスト」の参加者募集は公式サイトにて応募受付中です。テスト資格の当選者は、応募アンケートにご回答いただいた方の中から抽選いたします。「居心地テスト」や『プチプラネット』に関する最新情報については、公式X（@PetitPlanet_JP）や公式サイト（https://planet.hoyoverse.com）をご確認ください。

◆ HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

(C) COGNOSPHERE