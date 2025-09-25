シュッとするだけで5つ星ホテル推奨*¹の香り「ハピネスミスト」誕生！

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社（本社：神戸市）は、衣料用柔軟剤ブランド『レノアハピネス』から初となる、ファブリーズと共同開発の布用スプレー「ハピネスミスト」を2025年10月上旬より全国で新発売いたします。「ハピネスミスト」は、レノアハピネスの5つ星ホテル推奨*¹の上質な香りと、ファブリーズと同等の消臭・除菌*²力を1本で叶える新しい布用スプレーです。ソファーや寝具、冬服など洗いにくい製品*³も、シュッとひと吹きで癒される香りに包まれ、同時にファブリーズの消臭・除菌*²力で清潔に保ちます。

香りで癒されたいニーズの高まりと“洗えないもの”への悩み

近年、仕事や家事などで忙しい毎日を送る人が増える中、「家にいる時間くらいは良い香りに包まれてリラックスしたい」と感じる人が増えています。そのような背景から、リラックス効果のある“香り”への注目が高まり、柔軟剤など日々の香りにこだわる人も増加しています。

一方で、柔軟剤で香りを楽しんでいても、ソファーや枕などの家具、コートやマフラーといった冬物アイテムは頻繁に洗えず、常に心地よい香りを楽しむことが難しいという悩みもあります。「ハピネスミスト」は、そんな“いつでも良い香りで癒されたい・気分を上げたい”という願いに応える布用スプレーです。

新登場！「ハピネスミスト」の３つのポイント

【ポイント１. 布用スプレー初！「レノアハピネス」5つ星ホテル推奨*¹の上質な香り】

「ハピネスミスト」は、布用スプレーで初めてレノアハピネスと同じ香料を採用。シュっとするだけで5つ星ホテル推奨*¹の香りが楽しめます。香りのラインアップは、高級ホテルのエントランスにただようような、上品で心地よい、ホワイトティーの香りと、あたたかく香るムスクに包まれて贅沢なときめきを味わえるホワイトムスクの香りの2種類。レノアハピネスで確立されたトレンド・高級感のある香りを実現しています。

【ポイント２. ファブリーズと共同開発ならではの消臭・除菌*²力】

ファブリーズとの共同開発で、香りを楽しみながら同時に確かな消臭・除菌*²力を実現しました。上質な香りと消臭・除菌*²力を両立させた、唯一の布用ケアを提供します。

【ポイント３. 洗えないもの・洗いにくいものも一瞬でいい香りに】

ソファーや寝具、コートやマフラーなど、頻繁に洗えないアイテム*³にも、シュッとするだけで5つ星ホテル推奨*¹の香りと清潔さをプラスします。忙しい日々の中で、いつでも良い香りで癒され、洗いにくいもの*³も清潔に保つことができます。

※ 香りの感じ方には個人差があります。使用量の目安を参考に、周囲の方にもご配慮の上、お使いください。

*¹ ザ・ウィンザーホテル洞爺推奨

*² 特定の菌・条件下で実験。全ての菌に同様に効果が得られるものではありません

*³ 革・和装品には使用不可。あらかじめ目立たない部分で試す

左から「ハピネスミスト ホワイトティーの香り」 「ハピネスミスト ホワイトティーの香り 特大詰め替え」「ハピネスミスト ホワイトムスクの香り」 「ハピネスミスト ホワイトムスクの香り 特大詰め替え」

【製品概要】

＜Ｐ＆Ｇについて＞

Ｐ＆Ｇは、高い信頼と優れた品質の製品ブランドを通じて、世界中の人々の暮らしに触れ、よりよいものにしています。日本では、衣料用洗剤「アリエール」「ボールド」「さらさ」をはじめとして、柔軟剤「レノア」、エアケア製品「ファブリーズ」、台所用洗剤「ジョイ」、紙おむつ「パンパース」、吸水ケアブランド「ウィスパー」、ヘアケアブランド「パンテーン」「ｈ＆ｓ」「ＷＡＮＯＭＩ(わのみ)」、スキンケア製品「SK-II」、シェーブケアブランド「ジレット」「ヴィーナス」「ブラウン」、オーラルケアブランド「Oral-B by Braun」など、様々な製品を提供しています。(https://jp.pg.com/ )

【お客様・製品に関するお問い合わせ】Ｐ＆Ｇお客様相談室：TEL: 0120-021321

