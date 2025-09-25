「スヌーピー」でおなじみの「PEANUTS」を起用した新CM放映・配信のお知らせ

ソニーフィナンシャルグループ株式会社

ソニーフィナンシャルグループ株式会社（代表執行役 社長 CEO：遠藤 俊英、本社：東京都千代田区、以下「SFGI」）は、世界中で愛され続けるキャラクター「スヌーピー」で知られる、チャールズ M. シュルツ氏原作のコミック「PEANUTS」を起用した新CMの放映・配信を、2025年9月より開始しております。

CMのコンセプト

本CMでは、ソニーフィナンシャルグループ（以下「ソニーFG」）が掲げるOur Vision「感動できる人生を、いっしょに。」を軸に、スヌーピーとチャーリー・ブラウンが互いに寄り添う姿を描くことで、人生における幸せや感動、自分らしく生きることの喜びを表現しています。コミックに登場する「YOU SHOULD JUST BE YOURSELF」というテーマ中心のストーリー展開を通じて、ソニーFGが大切にしている「自分らしく生きる人生に寄り添う姿勢」を、「PEANUTS」のユーモアと温かみを活かしながら、何気ない日常のワンシーンにとけこませてお届けします。

CMの概要

ソニーフィナンシャルグループの企業理念と「PEANUTS」の親和性

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163059/table/14_1_e209e0c2895f0c9e42e0529e6c9293f1.jpg?v=202509251056 ]

ソニーFGは、Our Vision（私たちのありたい姿）・Our Values（私たちの価値観）・Our Foundation（私たちの事業における礎）からなる企業理念体系を策定しています。生きる土台である「健康寿命」と、経済的な健全性である「資産寿命」に加えて、「自分らしく生きる」ことを「感動寿命」と定義しています。人生における楽しさと不安の両面から、お客さまの3つの寿命に寄り添い支える存在として、Our Vision「感動できる人生を、いっしょに。」の実現を目指しています。

「PEANUTS」は、1950年の新聞連載開始以来、幅広い世代に親しまれ、友情、勇気、ユーモア、そして日常の幸せを描いたストーリーで世界中に感動を与え続けています。そのコミックの根底にある日常生活にあふれる何気ない「幸せ」は、ソニーFGが掲げる「感動寿命」と深く共鳴しています。

PEANUTSとともに描くブランドブック・今後の展開

ソニーFGでは、2025年7月から「PEANUTS」とコラボレーションした施策を一部展開しており、その一つが、企業理念を幅広いステークホルダーの皆さまにわかりやすくお伝えしていくために制作した「ブランドブック」への起用です。スヌーピーや仲間たちを登場させることで、私たちの理念をより身近なものとして、親しみも感じていただけるよう工夫しています。

SFGI公式サイト「ブランドブックページ」URL：

https://www.sonyfg.co.jp/ja/company/philosophy/brandbook.html

ソニーFGは、生命保険、損害保険、銀行のほか、介護、ベンチャーキャピタル、少額短期保険業などを展開しており、今後も、新しいブランド体験の創出に取り組んでまいります。

「PEANUTS」とは

「PEANUTS」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41％、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39％、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20％を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「PEANUTS」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「PEANUTS」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするPEANUTS・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。

Apple TV +で親しまれているPEANUTSの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「PEANUTS」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「PEANUTS」は、NASAとスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査とSTEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

「PEANUTS」関連URL

