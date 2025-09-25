【中伊豆ワイナリー シャトーT.S】日本ワインコンクール受賞ワインで綴る『受賞ワインメーカーズディナー2025』開催のお知らせ

シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社




報道関係者各位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年9月25日


中伊豆ワイナリー シャトーT.S（所在地：静岡県伊豆市、総支配人:井上勝仁）では、日本ワインコンクール2025において、栄えあるグランドゴールド賞を賜り、また金賞2品種を含む、合計6本のワインが受賞できたことに感謝の意を表し、受賞ワイン6種全てをペアリングした『受賞ワインメーカーズディナー2025』を2025年11月22日(土)に開催いたします。


栽培家と醸造家が力を合わせた渾身のワインを、お料理と共にごゆっくりお楽しみください。


URL：nakaizuwinery.com/(https://nakaizuwinery.com/)


『受賞ワインメーカーズディナー2025』

造り手の想いやソムリエのお話をききながら、


隣り合う方との語らいを楽しむ気軽なメーカーズディナーです。




料理は主に静岡産の食材を中心にセレクトされたフレンチコースディナー。ワインの香りと味わいをより一層引き立てる食材選びから繊細な調理法など、こだわりの詰まったコースです。



◇ 伊豆ソーヴィニヨン・ブラン2024には柔らかな味わいの小かぶのムースを合わせ、


また、ワインの持つ旨味と相乗させるべくズワイガニとキャビアも添えてあります。



◇ 伊豆シャルドネ2023プレミアムは、富士山の湧き水が育てたブランド鱒「くぬぎ鱒」とともに召し　　　上がっていただきます。樽熟の洋梨のような香りに相乗させるべく、前菜としては異色のラフランス添　え、というスタイルを取りました。



◇ 伊豆プティ・マンサン2024の持つ口中での味わいの大きな変化に応えるべく、魚料理のソースには伊豆プティ・マンサン2024をベースにグリーンアスパラガスやオリーブオイル、ピンクペッパーを多めに散らすという西澤シェフオリジナルの技法を取りました。



◇ 伊豆プティ・ヴェルド2021と伊豆シンフォニー・レッド2022プレミアムは同時にお楽しみいただきますが、肉料理も2種一皿盛りにして、シチュー用のお肉は地元のブランド牛「あしたか牛」を使い、伊豆プティ・ヴェルド2021を使って煮込んでおります。伊豆鹿はローストし、焼き目の香ばしさ、鹿肉の持つ奥深い味わいと、その名の通り「シンフォニー」を奏でる伊豆シンフォニー・レッド2022プレミアムの味わいの幅広さでお楽しみください。



◇ 伊豆信濃リースリング甘口2024の持つ柔らかな甘味と心地良い酸味にはこの時期の栗を使ってモンブランを召し上がっていただきます。ワインの持つ酸味がモンブランと驚くべき相性です。


＜ コース内容 ＞

・アミューズ　　小かぶのムース　ズワイガニとキャビア添え


・オードブル　　くぬぎ鱒とラ・フランス　柚子胡椒バルサミコ


・魚料理　　　　沼津港からの鮮魚のポワレ　ワイン重視の西澤シェフオリジナルソース


・肉料理　　　　鹿肉のローストとあしたか牛シチュー


・デザート　　　モンブラン


・コーヒーor紅茶





＜ ペアリングする受賞ワイン ＞

今回のディナーでぺリングするワインは、日本ワインコンクール2025にて受賞をいただいた


6種全てを用意いたします。



■グランドゴールド賞　『伊豆シンフォニー・レッド2022プレミアム』


■金賞　『伊豆プティ・ヴェルド2021』


　　　　『伊豆プティ・マンサン2024』


■銀賞　『伊豆ソーヴィニヨン・ブラン2024』


■銅賞　『伊豆信濃リースリング2024』


　　　　『伊豆シャルドネ2023プレミアム』





全てのワインに栽培スタッフの情熱と醸造スタッフの技術が込められています。




■伊豆でのぶどう栽培



ぶどうにとって心地よい環境を最優先に考え、伊豆というぶどう栽培には厳しい環境でも、それを受け入れ、考え、対応する、そんな栽培スタッフたちが良質のぶどうを育てています。


■ワイン醸造



栽培チームから託された伊豆ぶどうの個性やポテンシャルを最大限に引き出す醸造家の技術により、それぞれの品種が持つ特性(味わいや香り)をワインにとじ込めていきます。



＜ 受賞ワインメーカーズディナー詳細 ＞



■開催日時：2025年11月22日（土）17:00～19:40


■会場：1F オーナーレセプションハウス


■定員：50名様


■料金：


【早割り】10月22日までにご予約のお客様は15％OFF


　　　　 ・アルコールをお召し上がりの方 おひとり様　20,570円（税込）


　　　　　・ソフトドリンクをお召し上がりの方 おひとり様　17,298円（税込）


【通常料金】


　　 ・アルコールをお召し上がりの方 おひとり様　24,200円（税込）


　　 ・ソフトドリンクをお召し上がりの方 おひとり様　20,350円（税込）


■申込締め切り：2025年11月16日（日）


■参加条件 ：20歳以上のお客様


■スケジュール：16:00～16:45 受付・お持ち物お預かり


　　　　　　　　17:00 造り手ツアー


　　　　　　　　17:40 ディナー開始


　　　　　　　　19:40 ディナー終了(予定)



　■ご予約・お問い合わせ：


　　中伊豆ワイナリー シャトーT.S 　TEL : 0558-83-5111（9:00～18:00）



　


＜ ご宿泊プラン ＞

ご宿泊に、受賞ワインメーカーズディナーおよびご朝食をセットにした贅沢なプランです。


●中伊豆EASTWINDSVILLAGE（グランピング）

早割りの場合……55,880円より（税込み、2名1室のおひとり様料金）


通常の場合　……59,510円より（税込み、2名1室のおひとり様料金）


URL：https://east-winds-village.com/　(https://east-winds-village.com/)




●ホテルワイナリーヒル（ホテル）

早割りの場合…… 33,220円より（税込み、2名1室のおひとり様料金）


通常の場合　…… 36,850円より（税込み、2名1室のおひとり様料金）


URL：https://nakaizuwinery.com/pages/hotelwineryhil(https://nakaizuwinery.com/pages/hotelwineryhill)





※ソフトドリンクをお召し上がりの方には、ヤマ・ソービニオンジュース　(3,780円)をお付けします。


※表示価格に、別途入湯税150円を申し受けます。


※ご宿泊プランのご予約は、当社HPまたはご予約サイトよりお申し込みください。


　　　


＜シャトルバス＞

ご来館の際は、15:40修善寺駅北口発、お帰りは20:00修善寺駅行きをご利用ください。






2000年の「中伊豆ワイナリー シャトーT.S」の開業以来、霊峰“富士”を背景に雄大な伊豆山麓に広がる10ヘクタールのぶどう畑で、“熱い思い”を持ったぶどう栽培、ワイン醸造のプロフェッショナルたちが、“いかに伊豆らしいワインをつくるか”を追求しています。また、ワイナリーにとどまらず、レストランやホテル、グランピング、乗馬場も備えたリゾート施設で、この時期にしか出会えない美しいぶどう畑の風景とともに、数々の体験を通して優雅なひと時をご堪能ください。



※イベントの内容や料金は、状況により予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。


※画像はすべてイメージです。



■中伊豆ワイナリーヒルズ概要

中伊豆ワイナリーヒルズは、ワイン工場のあるぶどう畑が広がる「ワイナリーエリア」と、自家源泉と　スポーツ施設を完備した「ホテルエリア」に分かれています。ワイナリーエリアには、乗馬体験ができる牧場やナチュラルウエディングに相応しいチャペルも併設。2022年秋には愛犬と一緒にご宿泊可能なグランピング施設“中伊豆 EAST WINDS VILLAGE”をオープンしました。



中伊豆ワイナリー シャトーT.S 中伊豆EAST WINDS VILLAGE 　　　 ホテルワイナリーヒル

所在地：

・中伊豆ワイナリーシャトーT.S〒410-2501　静岡県伊豆市下白岩1433-27


・中伊豆EAST WINDS VILLAGE〒410-2501　静岡県伊豆市下白岩1431-21


・ホテルワイナリーヒル〒410-2501　静岡県伊豆市下白岩1434


アクセス：

■電車の場合


JR 三島駅から伊豆箱根鉄道で修善寺駅まで約40分。修善寺駅からホテルワイナリーヒルへはタクシーで約10分。中伊豆ワイナリーシャトーT.S、中伊豆EAST WINDS VILLAGEへはタクシーで約15分。　


※修善寺駅前から無料シャトルバスを運行しています。



■お車の場合


東名高速道路沼津I.Cから45分。国道136号線から伊豆中央道（有料）経由、 大仁南I.Cを降り、修善寺駅前入り口を通過、中伊豆方面へ3km。上和田バス停を左折してホテルワイナリーヒルへは約5分。中伊豆ワイナリー シャトーT.Sへは約10分


※詳細はこちらをご覧ください。https://nakaizuwinery.com/pages/access


■会社概要　

社名：シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社


代表者：代表取締役社長　　蘆川　聡


設立：2015年4月23日


所在地：東京都調布市調布ヶ丘3-6-3


事業内容：ホテル、飲食店の運営管理業務、結婚式場、貸席、宴会場の運営、


ワインおよび果汁の製造および販売、酒類の販売



＜本件に関するお問い合わせ＞


シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ


PR ＆ マーケティング部


担当：川口，足立


e-mail：nakaizuwinery_press@shidax.co.jp


TEL：0558-83-2310