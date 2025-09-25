こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
工学院大学で採れた東京産ハチミツ入りオリジナルビールを「せいせき秋のビールまつり」で販売（10/2～5）
工学院大学（学長：今村保忠、所在地：東京都新宿区／八王子市）みつばちプロジェクトが、株式会社京王SCクリエイション（取締役社長：小堺健司、本社所在地：東京都多摩市）、明星大学（学長：冨樫伸、所在地：東京都日野市）とともにオリジナルビール「多摩の明星～蜜星～」を産学連携で企画・製品化しました。
材料には、工学院大学みつばちプロジェクトが八王子キャンパスで養蜂・採蜜した東京産ハチミツ、明星大学人間社会学科の学生が育成したホップ、地元農家で栽培されたブルーベリーを使用しています。武蔵野市のビール醸造所「26Kブルワリー（ニーロクケーブルワリー）」の協力のもと、柑橘類やスパイスを思わせる複雑な香りをもつセゾンタイプのビールに仕上げました。
10月2日（木）～10月5日（日）に京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター（東京都多摩市）で開催される「せいせき秋のビールまつり」にて、「多摩の明星～蜜星～」を期間・数量限定で販売します。さらに本イベントの一環として、工学院大学の学生プロジェクト「Science Create Project」が、10月4日（土）・5日（日）に子ども向け科学実験ワークショップ「ふわふわはちみつビールスライムを作ろう」を実施します。
■オリジナルビール「多摩の明星～蜜星～」販売概要
・商品名：多摩の明星（たまのみょうじょう）～蜜星（みつぼし）～
・商品説明：明星大学が育成したホップ、工学院大学みつばちプロジェクトのハチミツ、日野市産ブルーベリーを使ったセゾンタイプのビール。柑橘類とスパイスを思わせる複雑な香りが特徴で、食事と合わせても楽しめる仕上がり。
・容量：瓶330ml／プラカップ S150ml、M270ml、L470ml
・販売価格：瓶900円（税込）、プラカップ S500円・M700円・L1,200円（税込）
・販売本数：瓶300本、カップ提供約250杯 ※なくなり次第、販売終了
・販売期間：
【せいせきA館8階BBQ場よこ「せいせき×明星大学×工学院大学」ブース】
10月2日（木）・10月3日（金） 17:00～21:00（L.O.20:45）
10月4日（土） 12:00～21:00（L.O.20:45）
10月5日（日） 12:00～20:00（L.O.19:45）
【せいせき館B館2階センターコート】
10月4日（土）・10月5日（日） 12:00～17:00 ※センターコートでは瓶のみ販売します。
■子ども向けワークショップ ふわふわはちみつビールスライムを作ろう
本イベントの一環として、10月4日（土）・5日（日）には工学院大学の学生プロジェクト「Science Create Project」が子ども向け科学実験ワークショップ「ふわふわはちみつビールスライムを作ろう」を開催。みつばちプロジェクトで製品化した「はちみつ入りハンドソープ」を利用し、オリジナリティあふれるスライム作り体験を提供します。
・開催期間：10月4日（土）、5日（日） 11:00～17:00（最終受付16:45）
・開催場所：せいせきB館8階つきじ植むら横
・定員：各日200名 ※材料がなくなり次第終了します
■「せいせき秋のビールまつり」開催概要
京王線沿線や多摩地域に所在するブルワリーが集合し、各小規模ブルワリーが独自に醸造する地域のクラフトビールを飲むことができるイベントです。沿線の魅力を再発見するとともに発信することで、東京多摩エリアの街の活性化と持続可能な地域連携を目指します。