【藍野大学】模擬手術室がイオンモールに！小学生に大盛況のイベント「イオンモールでまちのおしごと体験」に本学の理学療法学科・作業療法学科・臨床工学科がブース出展いたしました。

【藍野大学】模擬手術室がイオンモールに！小学生に大盛況のイベント「イオンモールでまちのおしごと体験」に本学の理学療法学科・作業療法学科・臨床工学科がブース出展いたしました。