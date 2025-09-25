フェスティノ［充電式 スタイリング ヒーターブラシ］に新色「シャイニーブラウン」が登場

ウィナーズ株式会社

「FESTINO（フェスティノ）」（発売元：ウィナーズ株式会社、東京都渋谷区、代表取締役：岡野真二）より、［充電式 スタイリング ヒーターブラシ］に、新色「シャイニーブラウン」を2025年9月25日より発売いたします。

充電式コードレスでどこででも髪のお直しができ、ブラシ型が使いやすいと好評の［充電式 スタイリング ヒーターブラシ］。深みのあるシックなブラウンで秋のヘアスタイルを楽しみましょう。

- ブラシ型の構造で火傷しにくく、初心者の方でも安心。ピンの内側に配置された熱プレートが、髪に均一な熱を伝えながら、マイナスイオンを髪全体に行き渡らせ、しっとりツヤのある仕上がりを実現します。- 充電式のコードレスなのでどこででも使えます。出先やコンセントがない場所でもOK。また、スタイリング中にコードが邪魔にならず、顔まわりにも使いやすい構造。- 約70秒（140℃）のスピード立ち上がりで、外出先でのお直しもスピーディ。使用後は耐熱ポーチに収納できるため、冷めるのを待たず手早く片付けられます。バッグの中での誤作動を防ぐ安全ロックスイッチで持ち運びも安心です。

製品名： 充電式 スタイリング ヒーターブラシ

発売予定日： 2025年9月25日より発売

希望小売価格： 8,800円（税込）（税抜き8,000円）

カラー： シャイニーブラウン（新色）

製品寸法： 約 W44×D49×H200mm

製品重量： 約240g

電源： USB充電式（DC 5V / 2.0A）

使用電池： リチウムイオン電池

電池容量： 2,600mAh

設定温度： 140℃、160℃、180℃、200℃

充電時間： 約3時間 ※充電環境によって充電時間は前後します

使用時間： 約25分（200℃使用時） ※使用環境によって動作時間は前後します

付属品： 専用USBケーブル、収納ポーチ、取扱説明書、保証書

型番号： SMHB-044