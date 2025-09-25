有機EL超えに挑む──INNOCN社320Hz対応27インチ 4K Mini LEDモニター「GA27V1M」日本上陸

深セン市世紀創新顕示（モニター）電子有限公司

【2025年9月25日 | 東京】 - INNOCNは、本日、最新27インチMini LEDモニター 「GA27V1M」 を日本市場で正式に発売いたしました。本製品は、ゲーマーとクリエイター双方のニーズを満たすよう設計された、次世代ディスプレイの決定版です。さらに、発売を記念し、特別価格でのキャンペーンを実施いたします。

Mini LEDが描く圧倒的リアリズム

GA27V1Mは、2304分割のローカルディミングゾーンとDisplayHDR 1000に対応。深みのある黒、圧倒的な輝度、そして鮮やかなハイライトを表現することで、従来の液晶を大きく凌駕する映像美を実現します。映画やゲームの没入感を高めるのはもちろん、映像制作やデザインの現場でも、より正確でリアルな表現を可能にします。

プロeスポーツの水準にも匹敵

ゲーミング性能においても一切の妥協はありません。最大320Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度を実現し、さらにAdaptive Syncにも対応。激しいアクションやeスポーツシーンにおいても、ブレやティアリングを排除し、スムーズで正確な操作感を提供します。

デュアルモードディスプレイで万能に

GA27V1Mの最大の特徴は、用途に応じて切り替え可能なデュアルモードディスプレイです。クリエイティブ作業には4K@160Hzで細部まで鮮明な映像を、そして競技性の高いゲームにはFHD@320Hzで圧倒的なスピードを。シーンに応じて最適化できる柔軟性は、プロフェッショナルにもアマチュアにも新たな価値を提供します。

プロの現場にも耐える色再現~工場出荷時にΔE<2を！

映像・デザイン制作に求められるのは、正確な色の再現性です。GA27V1Mは99% sRGB、99% DCI-P3をカバーし、ΔE<2の色精度を実現。MacBookなどの高精細ディスプレイと並べても遜色なく、動画編集・写真加工・CG制作など幅広いクリエイティブワークで活躍します。

デザイン性と利便性の融合

GA27V1Mは、洗練されたミニマルデザインと調整可能なアンビエントライティングを採用。パフォーマンスの高さに加え、ゲーミングルームやオフィスの主役となる美しい外観を兼ね備えています。また、**HDMI(R) 2.1、DisplayPort(TM) 1.4、USB-A、USB-B、USB-C（90W給電対応）**といった豊富な端子を備え、PC・ゲーム機・周辺機器をスマートに接続可能です。

発売記念キャンペーン情報

INNOCN GA27V1Mは、2025年9月25日より日本市場にて販売開始。発売を記念して、以下の特別価格で提供いたします。

通常価格：98,950円（税込）

特別キャンペーン：73,688円（税込）(プロモーションコード: 7GIS4H3L)

割引率：25% OFF

キャンペーン期間：2025年9月25日（木）～10月5日（日）

数量限定：先着100台のみ

※予定数量に達し次第、キャンペーンは終了となります。

購入ページ：Amazon商品ページはこちら(https://geni.us/prtimega27v1m)

ゲーミングの没入感を極限まで高めたいユーザーも、色再現にこだわるクリエイターも、すべての人に新しい映像体験を提供します。