ASUSから、270°パノラマビュー ピラーレス ガラスパネル PCケース『A32シリーズ』を発売＆「QUOカードPay1000円分」がプレゼントされるレビューキャンペーンを開催

シー・エフ・デー販売株式会社

シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASUSブランドの新製品として、270°パノラマビュー ピラーレス ガラスパネル PCケース『A32シリーズ』を発売いたします。

2025年9月26日発売予定です。

また、2025年9月25日10時より、「Rate Your Gear」 レビューキャンペーンが開催されます。

ご応募内容を満たした全員に「QUOカードPay1000円分」がプレゼントされるキャンペーンになります。(さらにWチャンスとして毎月賞品が変わるプレゼントもございます)

PCケース『A32シリーズ』

ASUS (エイスース) A32 シリーズ ATXマザーボード対応 270°パノラマビュー ピラーレス ガラスパネル PCケース[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1011_1_9e0bcdc78ccd1ef9c4d5a901a3e91f5f.jpg?v=202509250727 ]

想定売価：\14,980前後(税込)

発売予定：2025年9月26日

「Rate Your Gear」 レビューキャンペーン

詳細を見る :https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/a32-black.html

キャンペーン期間中にASUSの対象商品をご購入＆レビューを投稿＆ご応募することで、ご応募内容を満たした方全員に「QUOカードPay1000円分」がプレゼントされます。

さらにWチャンスとして毎月賞品が変わるプレゼントもございます。

キャンペーン概要

キャンペーン期間：2025年9月25日 午前10時から 2025年12月31日

対象製品：マザーボード、グラフィックカード、電源ユニット、PCケース、クーラー、キーボード、マウス、マウスパッド、ヘッドセット・イヤホン、マイク、ゲームコントローラー、ルーター、モニターなど

※キャンペーンに関する詳しい情報や対象製品び注意事項等については、ASUSのキャンペーン公式サイトをご確認ください。

https://www.asus.com/jp/events/infoM/activity_rate_your_gear_jp