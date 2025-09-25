ºÇ¶¯¤Î°ËâÎµ¤ò¤½¤Î¼ê¤Ë¡ª¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Çー¥â¥ó¥º¡¦¥É¥é¥´¥ó¡×¤¬¡ÖMONSTERS CHRONICLE¡×¥·¥êー¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë»²Àï¡£
¥Û¥ÓーÄÌÈÎÂç¼ê¤Î¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¡Ê±¿±Ä¡§ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¡×¤è¤ê¡¢¡ØMONSTERS CHRONICLE Í·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Çー¥â¥ó¥º¡¦¥É¥é¥´¥ó ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤ò¸½ºß¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß´Þ¤à°ìÉôÎ®ÄÌ¸ÂÄê¤Ç¤´°ÆÆâÃæ¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡üMONSTERS CHRONICLE Í·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Çー¥â¥ó¥º¡¦¥É¥é¥´¥ó ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-191173&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
¢£MONSTERS CHRONICLE Í·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Çー¥â¥ó¥º¡¦¥É¥é¥´¥ó ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢¢»²¹Í²Á³Ê¡§8,580±ß(ÀÇ¹þ)
¢¢È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î²¼½ÜÍ½Äê
¢¢¥Ö¥é¥ó¥É¡§¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÁ´¹âÌó85mm
¡ÚÁÇºà¡ÛPVC¡¢ABS
¸¶·¿À½ºî¡§ÃÝËÜ¥È¥ª¥ë(³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥¤¥·ー)
ºÌ¿§¡§namoji
¢¨¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×´Þ¤à°ìÉôÎ®ÄÌ¸ÂÄê¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØMONSTERS CHRONICLE¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡Ù¤è¤ê¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Çー¥â¥ó¥º¡¦¥É¥é¥´¥ó¡Û¤¬»²Àï¡ª¡ª
ºÇ¶¯¤Î°ËâÎµ¤ò¤½¤Î¼ê¤Ë¡ª
ÊÌÇä¤Î¡ÚE¡¦HERO ¥Õ¥ì¥¤¥à¡¦¥¦¥£¥ó¥°¥Þ¥ó¡Û¡¢¡Ú¸ÅÂå¤Îµ¡³£µð¿Í¡Û¡¢¡Ú¥æ¥Ù¥ë¡Û¤âÀ§Èó½¸¤á¤Æ¡ÖÎ©ÂÎ¿Þ´Õ¡×¤È¤·¤Æ¤ª¼ê¸µ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥À¥¤¥¹¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦KONAMI
