【横尾忠則×荒俣宏】現代美術の奇才と知の怪人が ＜闇のY字路＞について語るトークイベント10月7日開催！

株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は、2025年10月7日（火）紀伊國屋書店新宿本店にて、横尾 忠則と荒俣 宏のトークイベントを開催いたします。



僕のY字路Painting



僕とY字路Photograph



Y字路誕生から今年で25周年。その特別企画として、横尾 忠則自身が構成に様々な仕掛けを施したY字路の＜絵画集＞『僕のY字路Painting』と、＜写真集＞『僕とY字路Photograph』の２冊を横尾忠則89歳の誕生日となる2025年6月27日（金）に同時刊行しました。

「夜のY字路」だけを横尾 忠則が厳選した『僕のY字路Painting』と、まるで迷路のような闇のY字路写真集『僕とY字路Photograph』。今回のトークイベントでは、以前から親交のあるお二人が、夜に現れる＜闇のY字路＞について語ります。

【イベント概要】

日 時： 2025年10月7日（火） 18：40開場 19：00開演

会 場： 紀伊國屋書店新宿本店 9階イベントスペース

参加費： チケット制 1,500円

申し込み：2025年9月25日（木）19:00より、チケットサイトPeatix販売ページにて

※先着順となりますので、満席の場合はご容赦くださいませ。

※お申し込みにはPeatixのアカウントが必要です。

対象書籍：『僕のY字路Painting』『僕とY字路Photograph』/トゥーヴァージンズ

お申し込みの方には、後日Peatixメッセージで質問を募集いたします（任意）。

また、イベントではトーク終了後、サイン会を開催いたします。（対象書籍『僕のY字路Painting』『僕とY字路Photograph』。会場でも販売いたします）

※荒俣宏さんはサイン会に参加いたしません。

イベントの詳細・お申し込みはこちら

登壇者プロフィール

横尾忠則（よこお・ただのり）

1936年兵庫県生まれ。現代美術家。1972年ニューヨーク近代美術館で個展。その後もパリ、ヴェネツィア、サンパウロなど各国のビエンナーレに出品し、国内外の美術館にて個展を開催。2012年に兵庫県立横尾忠則現代美術館、2013年には豊島横尾館を開館。主な受賞、綬章に毎日芸術賞、ニューヨークADC殿堂入り、紫綬褒章、旭日小綬章、朝日賞、高松宮殿下記念世界文化賞など。2022年に東京都名誉都民、2023年には日本芸術院会員、文化功労者に選ばれる。著書に小説『ぶるうらんど』（泉鏡花文学賞）、『言葉を離れる』（講談社エッセイ賞）、小説『原郷の森』ほか多数。

荒俣宏（あらまた・ひろし）

1947年生まれ。博物学者、小説家、翻訳家、妖怪研究家。慶應義塾大学法学部卒業後、日魯漁業に入社。コンピュータ・プログラマーとして働きながら、団精二のペンネームで英米の怪奇幻想文学の翻訳・評論活動を始める。80年代に入り、『月刊小説王』（角川書店）で連載した、もてるオカルトの叡智を結集した初の小説『帝都物語』が350万部を超え、映画化もされる大ベストセラーとなった。『世界大博物図鑑』（平凡社）、『荒俣宏コレクション』（集英社）など博物学、図像学関係の本も含めて著書、共著、訳書多数。近刊に『すぐ役に立つものは すぐ役に立たなくなる』（プレジデント社）がある。

書籍情報

『僕のY字路Painting』

“なぜY字路は人を引きつけるのか――。死のエネルギーを吸収して生々と蘇る闇のY字路絵画集”。

「夜のY字路」だけを横尾忠則が厳選、掲載作品数は120点以上。横尾作品の特徴のひとつである「反復」が随所に現れる不可思議な構成。書き下ろしのエッセイも収録！





著者：横尾忠則

定価：3,190円（本体2,900円＋税）

仕様：四六判／コデックス装／240頁（束幅17mm）／オールカラー

ISBN：978-4-86791-053-5

発売日：2025年6月27日（金）

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

『僕とY字路Photograph』

“現実かフェイクか――。新たな岐路が立ち上がる、まるで迷路のような闇のY字路写真集”。

写真撮影・構成は横尾忠則。反転や反復、そして乱丁とも思える展開に時折闇の路地に引きずり込まれる、身体性で味わう写真集。





著者：横尾忠則

定価：3,190円（本体2,900円＋税）

仕様：四六判／袋とじ製本（内側黒塗り）／120頁（束幅17mm）／オールカラー

ISBN：978-4-86791-054-2

発売日：2025年6月27日（金）

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

会社情報

株式会社トゥーヴァージンズ 公式HP：https://www.twovirgins.jp/

トゥーヴァージンズグループ 公式HP：https://twovirgins-group.com/