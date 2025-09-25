【MARLMARL】“初”のハロウィンアイテムを販売開始！

株式会社Yom

ベビー&キッズのためのギフトブランドMARLMARL（マールマール）を運営する株式会社Yom（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深澤和弥）は、2025年9月25日(木)に自社ECサイトで、9月26日(金)より全国直営店にて“初”のハロウィンアイテムを発売します。

はじめての『MARLMARL HALLOWEEN』のテーマは、「愛おしい一日を彩る、魔法のコレクション」。

たった一日だけの魔法。

一瞬ですぎゆく、けれど愛おしい特別な日は、何年たっても心に残る思い出になるはず。

そんな思いを込めたコレクションです。

～ハロウィンアイテム_ラインアップ紹介～

● チュチュ / tutu noir（チュチュ ノワール）\10,450_tax in「ふわりふわり。まるで魔法がかかったみたい。」

光沢のあるブラックチュールとベロアリボンで大人な可愛さ。

2WAYデザインのため、ワンサイズでベビー期から6歳まで長く着られます。

アニバーサリーから季節のイベントまで幅広く活躍する1着です。

● ヘッドアクセサリー / crown noir（クラウン ノワール）\3,850_tax in「このキラメキで、わたしはとびきり特別になる。」

ハロウィンを盛り上げるブラッククラウン。

モノトーンなきらめきがお子さまの中に秘めたクールな表情をひきだします。

お誕生日ギフトのプラスワンアイテムにもおすすめです。

● オーガニックフード付きタオル / hooded towel ghost（フーデッドタオル ゴースト）

\10,450_tax in「これがぼくのお気に入り。ひみつのマントなんだ。」

フードを被るだけで、小さなおばけに大変身。

オーガニックコットンを100%使用。

ワッフル生地が赤ちゃんの肌にも優しいため、ファーストハロウィンにぴったりです。

イベント後もおくるみ等、ロングユースに活躍します。

MARLMARL HALLOWEEN :https://www.marlmarl.com/feature/halloween2025/

ぜひMARLMARLのハロウィンアイテムで特別な一日を過ごしませんか？

■MARLMARLとは

MARLMARLはベビー&キッズ向けギフトブランド。

高い実用性と、他にはないユニークなデザインが特徴の“まあるい”スタイやお食事エプロンなど、出産祝いをはじめ、子育て中のご家族にも高い支持を得ています。

▶︎ブランドサイト(https://www.marlmarl.com/)

▶︎ショップリスト(https://www.marlmarl.com/shoplist/)

【会社概要】

会社名：株式会社Yom

英語名： Yom Co.,Ltd

所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル16F

代表者： 代表取締役 深澤和弥

設立 ： 2012年11月

URL ：https://www.yom.jp/(https://www.yom.jp/)