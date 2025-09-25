【MARLMARL】“初”のハロウィンアイテムを販売開始！

写真拡大 (全4枚)

株式会社Yom


ベビー&キッズのためのギフトブランドMARLMARL（マールマール）を運営する株式会社Yom（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深澤和弥）は、2025年9月25日(木)に自社ECサイトで、9月26日(金)より全国直営店にて“初”のハロウィンアイテムを発売します。



はじめての『MARLMARL HALLOWEEN』のテーマは、「愛おしい一日を彩る、魔法のコレクション」。

たった一日だけの魔法。


一瞬ですぎゆく、けれど愛おしい特別な日は、何年たっても心に残る思い出になるはず。


そんな思いを込めたコレクションです。


～ハロウィンアイテム_ラインアップ紹介～


● チュチュ / tutu noir（チュチュ ノワール）

\10,450_tax in

「ふわりふわり。まるで魔法がかかったみたい。」　

光沢のあるブラックチュールとベロアリボンで大人な可愛さ。


2WAYデザインのため、ワンサイズでベビー期から6歳まで長く着られます。


アニバーサリーから季節のイベントまで幅広く活躍する1着です。



● ヘッドアクセサリー / crown noir（クラウン ノワール）

\3,850_tax in

「このキラメキで、わたしはとびきり特別になる。」

ハロウィンを盛り上げるブラッククラウン。


モノトーンなきらめきがお子さまの中に秘めたクールな表情をひきだします。


お誕生日ギフトのプラスワンアイテムにもおすすめです。


● オーガニックフード付きタオル / hooded towel ghost（フーデッドタオル ゴースト）



\10,450_tax in

「これがぼくのお気に入り。ひみつのマントなんだ。」

フードを被るだけで、小さなおばけに大変身。


オーガニックコットンを100%使用。


ワッフル生地が赤ちゃんの肌にも優しいため、ファーストハロウィンにぴったりです。


イベント後もおくるみ等、ロングユースに活躍します。



MARLMARL HALLOWEEN :
https://www.marlmarl.com/feature/halloween2025/

ぜひMARLMARLのハロウィンアイテムで特別な一日を過ごしませんか？


■MARLMARLとは


MARLMARLはベビー&キッズ向けギフトブランド。


高い実用性と、他にはないユニークなデザインが特徴の“まあるい”スタイやお食事エプロンなど、出産祝いをはじめ、子育て中のご家族にも高い支持を得ています。


▶︎ブランドサイト(https://www.marlmarl.com/)


▶︎ショップリスト(https://www.marlmarl.com/shoplist/)



【会社概要】


会社名：株式会社Yom


英語名： Yom Co.,Ltd


所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル16F


代表者： 代表取締役　深澤和弥


設立　： 2012年11月


URL　 ：https://www.yom.jp/(https://www.yom.jp/)