樽熟成泡盛の共同カスクオーナーを募集「琉球琥珀」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、オーク樽熟成泡盛「琉球琥珀」を、2025年9月25日（木）17:00より販売いたします。また、「琉球琥珀」では、1樽ごとに複数のオーナーを募る共同購入型の「カスクオーナー制度」を導入します。（https://kurand.jp/products/ryukyu-kohaku）

「琉球泡盛」とは

「琉球泡盛」は、オーク樽で熟成した泡盛です。亜熱帯気候の沖縄県でじっくりと7年熟成した泡盛を、プロジェクト達成後に追加で数ヶ月熟成します。今回は「カスクオーナー制度」（蒸溜所が販売するお酒の樽丸ごとの購入者を募る仕組みのこと）を採用しました。事前購入を通してプロジェクトを支援する販売方法「クラウドファンディング」を本プロジェクトでは採用しています。「琉球琥珀」は、1樽ごとに複数のオーナーを募る共同購入型のオーナー制度を導入し、購入者の方には樽の共同オーナーとしてオーナー証明書の贈呈といった貴重な特典を用意します。

「琉球泡盛」の魅力

１.世界にひとつの「樽」オーナーになれる

自然素材であるオーク樽は、1本1本の木の密度などによって香り成分なども異なります。今回は特別に世にも希少な「オーク樽熟成の泡盛」の樽を本プロジェクトのために買い付け、カスクオーナーとして購入者の皆様に見守っていただける権利を得ました。カスクオーナーにはオーナーとして「カスクオーナー証明書」を贈呈します。

２.沖縄最古の酒蔵が挑む希少な「樽熟成泡盛」

今回樽熟成するのは、沖縄県のみで生産される「泡盛」、製造するのは沖縄県最古の酒蔵「新里酒造」です。泡盛の製造をする酒蔵で、樽熟成泡盛をつくる酒蔵は非常に少なく、数社しかありません。そんな中、琉球琥珀では「アメリカンオーク樽」に3年以上熟成させ、バニラの香りなど華やかに仕上げました。

３.沖縄の亜熱帯気候を生かした濃醇な味わい

新里酒造は日本酒の製法を参考に、最新鋭の設備を駆使した細かな温度管理によって低温発酵を実現しています。華やかな吟醸香を感じられる「誰もが飲みやすい泡盛」をつくってきました。そんな泡盛を7年オーク樽で熟成し、プロジェクト達成後さらに追加で数ヶ月寝かせます。亜熱帯気候である沖縄は、本州に比べ速く熟成が進むと言います。風味が深まり味わいが濃縮される「沖縄だからこその樽熟の味わい」に仕上がります。

商品概要

【琉球琥珀】

◯商品タイプ：リキュール

◯アルコール度数：40%

◯内容量：500ml

◯原材料：泡盛、食物繊維

◯製造元：新里酒造（沖縄県）

※本商品は「本格焼酎」の定義を超える濃い琥珀色のため、酒税法上「泡盛」として販売ができません。デキストリン（食物繊維）を添加することで、リキュールとして販売いたします。

＜プラン一覧＞

- 【超早割】琉球琥珀：8,330円（税込）- 【早割】琉球琥珀：8,820円（税込）- 【早割】琉球琥珀 2本セット：16,660円（税込）- 琉球琥珀：9,800円（税込）- 琉球琥珀 2本セット：17,640円（税込）＜概要＞

◯商品名：琉球琥珀

◯販売期間：2025年9月25日（木）～2025年10月16日（木）24:59

◯配送時期：2026年4月上旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/ryukyu-kohaku

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp