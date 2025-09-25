“甘くてフレッシュな驚き”を贈る ハロウィン限定フルーツブーケ2種、10月1日より発売 ～ チョコ×果実のハロウィン体験 ／ 砂糖・保存料不使用のフルーツだけの贈り物 ～
プレジール株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：菅原信治）は、ハロウィンシーズン限定の新作ギフト 「（秋）Halloween Soiree（ハロウィン・ソワレ）」 および 「（秋）Halloween Parfait（ハロウィン・パルフェ）」 を、2025年10月1日～31日の期間限定で発売いたします。
予約販売はすでに開始しており、プレジール株式会社の専用サイトにて予約受付中です。
https://fruit-bouquets.com/
テレビやWEBメディアの読者・視聴者層に向けて、見た目にもインパクトのある“ハロウィンらしい演出”と、“健康志向・砂糖控えめニーズ対応”を兼ね備えたギフト提案として、ぜひご紹介いただきたく、本リリースをお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330499&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330499&id=bodyimage2】
（秋）Halloween Soiree（ハロウィン・ソワレ）（写真左）
価格帯：税込 \9,100 ～ \26,810（サイズ：Small / Medium / Large / Party）
https://fruit-bouquets.com/products/detail/4850
使用果実：
梨、シャインマスカットやナガノパープルなどのブドウ、りんご、パイナップル、オレンジ、ドライアップル（チョコ背面に使用）
特徴ポイント：
・ フランス・ヴァローナ社製チョコレートで作られたジャック・オー・ランタンがワンポイントアクセント
・ 梨をモチーフにした“おばけ”デザインで、ハロウィンらしい遊び心を演出
・ 色とりどりの果実で構成し、写真映えを重視。表裏で異なる表情を楽しめる“二面性”設計もポイント
（秋）Halloween Parfait（ハロウィン・パルフェ）（写真右）
価格帯：税込 \9,000 ～ \24,110（サイズ：Small / Medium / Large / Party）
https://fruit-bouquets.com/products/detail/4851
使用果実：
シャインマスカットやナガノパープルなどのぶどう、りんご、オレンジ、パイナップル、グレープフルーツなど
特徴ポイント：
・ 砂糖・保存料・チョコレート不使用。果実のみで構成した“フルーツオンリー”設計
・ パイナップルで模った“コウモリ”モチーフをワンポイントに配置し、ハロウィンらしさを演出
・ 小麦・乳製品・チョコを避けたい方、お子さまにも安心して贈れる設計
・ 見た目の楽しさとナチュラル感を両立したビジュアル重視のアレンジ
◇“映える“ハロウィン演出ギフト
どちらもフォトジェニックなデザインを持ち、ハロウィン特集記事や番組の“ハロウィンギフト／パーティー演出”企画にマッチ。
見た目のインパクトを重視する視聴者・読者の心を掴みます。
◇健康志向・アレルギー配慮訴求
特に「Halloween Parfait」は砂糖・保存料・チョコ不使用という特徴があり、敏感な体質や健康志向層にもアプローチできます。
「ハロウィンでも無添加／低刺激な選択肢を」という企画との親和性も高いです。
◇季節感／旬素材による物語性
秋の果実（梨、ぶどう、りんご等）をふんだんに使用しており、“ハロウィン”をテーマにしながら“秋の味覚”の魅力も兼ね備えています。
季節特集やライフスタイル系メディアでも扱いやすい切り口です。
◇限定性・話題性
10月1日～31日の期間限定販売。
「今しか買えない」限定感が、メディアでの注目性を高めます。
また、果物＋チョコモチーフ、果物オンリー設計、二種を比較する企画など、比較記事やランキング特集にも展開可能です。
◇タイムリーな贈答シーズンとの親和性
ハロウィン直前の特番／特集のタイミングに合わせて、ギフト提案・番組内ギフト紹介（スタジオ試食／VTR紹介）にも活用いただきやすい商品です。
編集部・番組用サンプル提供や、制作用高解像度画像のご提供も可能です。
商品の詳細や、そのほかの商品については、公式サイトにてご確認ください。
公式サイトURL
https://fruit-bouquets.com/
配信元企業：プレジール株式会社
