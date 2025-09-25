プレミアムドッグフード専門店・通販「POCHI（ポチの幸せ）」 POCHIザ・ドッグフードシリーズの動画広告を公開
マーケティングパートナー株式会社（社長：権田真司、本社：東京都新宿区）が運営するプレミアムドッグフード通販「POCHI（ポチの幸せ）」のオリジナルブランド「POCHI」は、犬用ドライフード（総合栄養食）の動画広告を本日公開いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330486&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330486&id=bodyimage2】
今回の動画広告では、犬の個性に合わせて毎日のトッピングを楽しめる「POCHI ザ・ドッグフード」シリーズと、低リン設計シニアフード「POCHI ザ・ドッグフード エイジングケアシニア」シリーズの2本を制作しました。生肉100％使用のおいしさで支持されるPOCHIオリジナルドッグフードのそれぞれの特長や嗜好性、栄養バランスのこだわりを、ユーモアなストーリーと共に表現しました。YouTubeのほか、今後Instagram、TikTokでも配信予定です。
■動画の概要
（1）「POCHI ザ・ドッグフード」篇
・秒数：ロングバージョン＝30秒、ショートバージョン＝15秒
・公開日：2025年9月25日（木）
・みどころ：ジャック（犬）と少年の掛け合いに注目です。
・主なストーリー：「いつものごはんは、POCHI がいい！」そんなジャック（犬）のおねがいを、ダイちゃん（子ども）がジャックに代わって両親に交渉してくれます。ジャックのかわいい表情にも注目です。
・本編映像：https://youtu.be/-5hHX9vuHO0
（２）「POCHI エイジングケアシニア」篇
・秒数：ロングバージョン＝30秒、ショートバージョン＝15秒
・公開日：2025年9月25日（木）
・みどころ：飼い主を見上げる柴の和みの表情。
・主なストーリー：元気いっぱいにお散歩を楽しむ9歳のはなこ（犬）に対し、ついていくのが精いっぱいの48歳の飼い主。お互いに中年ですが、はなこの若々しさの秘訣は…？
・本編映像：https://youtu.be/nqdVUJwxgFQ
■動画の詳細
（1）「POCHI ザ・ドッグフード」篇の内容
ダイちゃん「ジャックがおねがいがあるって」
両親に伝えてほしいことをダイちゃんに伝言をするジャック
ダイちゃん「いつものごはんにPOCHIを採用してください」
両親「POCHI？」
ダイちゃん「新鮮生肉で嗜好性バツグン！低カロリーで免疫維持のためのβグルカンも配合」
両親「それ…ジャックが言ってるの？」
ダイちゃん「『ダイちゃん経由の交渉で申し訳ない。でも絶対食べたい！』だって」
ドッグフードの定番。
「POCHI ザ・ドッグフード」
（２）「POCHI ザ・ドッグフード エイジングケアシニア」篇の内容
飼い主「ちょっと待って・・！ストップ！ストップ！」
飼い主「お前はいつもでも若いなあ」
飼い主「ごはんにしよっか」
はなこ「あくび」
低リン・低資質、11種類の健康維持サポートでずっと若々しく。
「POCHI エイジングケアシニア」
■ミートミールは使わず、生肉100%使用。おいしさで支持される「POCHI ザ・ドッグフード」
「POCHI ザ・ドッグフード」には、「ワイルドサーモン」「3種のポルトリー」「ラム」の3種の味があります。全てミートミールは使わず、生肉100%使用。多くの犬たちにそのおいしさが支持されています。犬の個性に合わせて毎日のトッピングを楽しめる総合栄養食です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330486&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330486&id=bodyimage2】
今回の動画広告では、犬の個性に合わせて毎日のトッピングを楽しめる「POCHI ザ・ドッグフード」シリーズと、低リン設計シニアフード「POCHI ザ・ドッグフード エイジングケアシニア」シリーズの2本を制作しました。生肉100％使用のおいしさで支持されるPOCHIオリジナルドッグフードのそれぞれの特長や嗜好性、栄養バランスのこだわりを、ユーモアなストーリーと共に表現しました。YouTubeのほか、今後Instagram、TikTokでも配信予定です。
■動画の概要
（1）「POCHI ザ・ドッグフード」篇
・秒数：ロングバージョン＝30秒、ショートバージョン＝15秒
・公開日：2025年9月25日（木）
・みどころ：ジャック（犬）と少年の掛け合いに注目です。
・主なストーリー：「いつものごはんは、POCHI がいい！」そんなジャック（犬）のおねがいを、ダイちゃん（子ども）がジャックに代わって両親に交渉してくれます。ジャックのかわいい表情にも注目です。
・本編映像：https://youtu.be/-5hHX9vuHO0
（２）「POCHI エイジングケアシニア」篇
・秒数：ロングバージョン＝30秒、ショートバージョン＝15秒
・公開日：2025年9月25日（木）
・みどころ：飼い主を見上げる柴の和みの表情。
・主なストーリー：元気いっぱいにお散歩を楽しむ9歳のはなこ（犬）に対し、ついていくのが精いっぱいの48歳の飼い主。お互いに中年ですが、はなこの若々しさの秘訣は…？
・本編映像：https://youtu.be/nqdVUJwxgFQ
■動画の詳細
（1）「POCHI ザ・ドッグフード」篇の内容
ダイちゃん「ジャックがおねがいがあるって」
両親に伝えてほしいことをダイちゃんに伝言をするジャック
ダイちゃん「いつものごはんにPOCHIを採用してください」
両親「POCHI？」
ダイちゃん「新鮮生肉で嗜好性バツグン！低カロリーで免疫維持のためのβグルカンも配合」
両親「それ…ジャックが言ってるの？」
ダイちゃん「『ダイちゃん経由の交渉で申し訳ない。でも絶対食べたい！』だって」
ドッグフードの定番。
「POCHI ザ・ドッグフード」
（２）「POCHI ザ・ドッグフード エイジングケアシニア」篇の内容
飼い主「ちょっと待って・・！ストップ！ストップ！」
飼い主「お前はいつもでも若いなあ」
飼い主「ごはんにしよっか」
はなこ「あくび」
低リン・低資質、11種類の健康維持サポートでずっと若々しく。
「POCHI エイジングケアシニア」
■ミートミールは使わず、生肉100%使用。おいしさで支持される「POCHI ザ・ドッグフード」
「POCHI ザ・ドッグフード」には、「ワイルドサーモン」「3種のポルトリー」「ラム」の3種の味があります。全てミートミールは使わず、生肉100%使用。多くの犬たちにそのおいしさが支持されています。犬の個性に合わせて毎日のトッピングを楽しめる総合栄養食です。