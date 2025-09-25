ボート用ドックおよびリフト市場：グローバル調査報告書 - 需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、トレンド、見通し（2025-2035年）
Survey Reports LLC は、2025年9月に調査報告書「ボート用ドックおよびリフト市場のセグメンテーション：製品タイプ（ボートリフトおよびボートドック）、素材（木材、金属、プラスチック、コンクリート）、用途（住宅用および商業用）- グローバル市場分析、トレンド、機会および予測、2025-2035年」を発表したと公表した。この報告書は、ボート用ドックおよびリフト市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題および脅威といった複数の主要な市場ダイナミクスを強調している。
ボート用ドックおよびリフト市場の概要
ボート用ドックおよびリフトは、湖、河川、沿岸地域における船舶の保管、アクセス、整備に不可欠な装置である。ボートドックは、水上に設置されるプラットフォームであり、安全な係留、乗船、レクリエーション用のアクセスを提供するもので、木材、アルミニウム、複合材などで作られることが多い。ボートリフトは、船を水面から引き上げるために設計された機械システムであり、腐食、藻類の発生、波や嵐による損傷から船を保護する役割を果たす。これらのリフトは手動式、電動式、油圧式があり、さまざまなサイズの船に対応可能である。ドックとリフトを組み合わせることで、利便性、安全性、船舶の耐久性が向上し、ウォーターフロント資産の利用も支援される。
Surveyreports の専門家による市場調査の分析によれば、ボート用ドックおよびリフト市場の規模は2025年に43億米ドルに達したとされる。さらに、2035年末には市場規模が63億米ドルに達すると予測されている。また、2025年から2035年の予測期間において、市場は約 4.8% の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreports のアナリストによる定性的な市場分析によれば、ボート用ドックおよびリフト市場の規模拡大は、レクリエーション用ボート活動の増加、沿岸観光の成長、レクリエーションボート参加率の上昇、ウォーターフロント不動産やマリーナの拡張、ウォーターフロント開発の進展によってもたらされるとされる。ボート用ドックおよびリフト市場における主要な関係企業には、Boat Lift Warehouse、RH Marine Products、Safe Harbor Docks、Floe International、Pier To Pier、Trex、EZ Dock、Sunstream Boat Lifts、Custom FloatsparaDock Master、Marinetek、Hewitt Yachts、Docks By Design などが挙げられる。
さらに、本調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域とその各国に関する詳細な分析が含まれている。また、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● ボート用ドックおよびリフト市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカを対象としたグローバルなボート用ドックおよびリフト市場の需要および機会分析を2033年まで国別（日本を含む）で行うものである。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、素材別、用途別、地域別の分析である。
