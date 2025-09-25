「にしむらゆうじ × AIキャラクター」完全新作の描き下ろしキャラが、AIになって登場！

SpiralAI株式会社

大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスを開発するSpiralAI株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐々木雄一、以下「SpiralAI」）が提供する会話型友だちAIアプリ『HAPPY RAT（ハッピーラット）』に、2025年9月25日（木）より、人気クリエイター・にしむらゆうじ氏とコラボレーションしたAIキャラクター「山村浩介」が登場いたしました。

AIキャラクター「山村浩介」は、「ごきげんぱんだ」や「こねずみ」「ラブラビット」などで知られるにしむらゆうじ氏が、本作のためにキャラクター設定・作画を手がけた、完全新作キャラクターです。

AIキャラクター「山村浩介」との“ちょっと不思議な対話体験”をお楽しみください。

●ちょっと不思議な存在、「山村浩介」とは

「山村浩介」は、にしむらゆうじ氏が自ら作画・設定を手がけたキャラクター。

喫茶店部に所属し、古びた喫茶店を巡るのが趣味の、ちょっと風変わりな中学2年生のサルです。

一見ぼんやりしているようでいて、自分の将来や、いつか社会に出ることについて、興味があるようです。

話しかけると、さまざまな相談を持ちかけてくることも。

にしむらゆうじ氏が描いた、ちょっと不思議でリアルなキャラクター像を、SpiralAIが自社開発した感情特化型LLM「Geppetto」が、等身大の会話体験として再現します。

その魅力を、会話型友だちAIアプリ『HAPPY RAT』で、ぜひ体感してください。



にしむらゆうじさん コメント

この度、わたしが描かせていただいたキャラクターと、AIのアプリを通じて会話することができるそうです。なぜそんな事ができるのか、わたしにはさっぱりわかりませんもので、大変楽しみにしています。はやく会話してみたいです。

■にしむらゆうじプロフィール

"なんらかのクリエイター"

（イラストレーター・まんが家・アニメーターなど）

「ごきげんぱんだ」や「こねずみ」「ラブラビット」などの「スタジオUG」の仲間たちを中心に、イラスト作品・まんが作品・アニメ作品を数多く発表している。

SNS上でのイラストやまんが作品の発表だけでなく、書籍出版やグッズ展開、イベントなど幅広く活動しており、YouTube上では、自らが監督・アニメーション作画を手掛けるアニメ作品を定期的に発表するなど、一つの表現技法・媒体に留まらずに幅広い表現技法を併せ持つクリエイターである。

自身の作品発表だけではなく、新規キャラクターの創出・運用、キャラクターコラボも手掛けており、「宇宙なんちゃら こてつくん(TVアニメ化/NHK Eテレ)」のWEBまんが連載や、日清食品カップスープ公式キャラクターの「とうふ係のくま」、ロッテクランキー公式キャラクターの「クランキーぼうや」などで、定期的にイラストやまんがを公開している。

他にも「サンリオ」など、日本国内外の人気キャラクターをにしむらゆうじタッチで描き下ろすキャラクターコラボを多数手掛けている。

【2025年にしむらゆうじ活動10周年】

にしむらゆうじを支えてくださった方々への感謝の想いを伝え、みんなで一緒に盛り上げていく「みんなが主役の10周年」

ファン↔UG双方向の企画を実現し、思い出深い特別な1年を創り上げていきます。

▼詳しくはこちら

https://10th.nishimura-yuji.com

■『HAPPY RAT』とは

『HAPPY RAT（ハッピーラット）』は、かわいい動物のAIキャラクターたちが、あなたの気持ちに寄り添いながら会話してくれる“友だちAIアプリ”です。

SpiralAIが独自に開発した、感情表現に特化した大規模言語モデル「Geppetto」を搭載しており、キャラクターは泣いたり、笑ったり、時には拗ねたりと、感情豊かに反応します。その自然なリアクションにより、“まるで本当に生きているようなやりとり”をお楽しみいただけます。

また本作には、数々の人気作品で主演を務める声優・梶裕貴さんが公式プロデューサーとして参加。AIキャラクター「SOYOGI（そよぎ）」の制作や企画への助言など、『HAPPY RAT』全体に幅広く関わってくださっています。梶さんの参加により、『HAPPY RAT』はより楽しい会話体験の提供を目指していきます。

【アプリ情報】

アプリ名 HAPPY RAT（ハッピーラット）

配信機種 iOS / Android

配信時期 2025年4月17日

料金形態 基本無料（アイテム課金）

公式URL https://the-happy-rat.com/

公式X https://x.com/happyrat_info

【会社概要】

社名 SpiralAI株式会社 / SpiralAI Inc.

事業内容 大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスの開発

役員 代表取締役 CEO 佐々木雄一

所在地 〒101-0031東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III 5階

設立 2023年3月1日

会社URL https://go-spiral.ai/

(C) studio UG - NishimuraYuji

(C) SpiralAI Inc. / CHRONOGATE Inc. / 梶裕貴「そよぎフラクタル」

※画像は開発中のものを含みます。